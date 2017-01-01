Половодье в центральной части Прикамья ожидается с середины апреля

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Как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, в этом году, снегозапас по бассейну Воткинского водохранилища лишь на четверть меньше показателей прошлого года. В бассейне Сылвы запас воды в снеге меньше, чем в 2017 году почти в два раза, а по бассейну Верхней Камы снега выпало даже больше нормы.

Начало половодья на реках южной и центральной части края ожидается с середины месяца. Начиная с 3 апреля (температура днём +3…+10°, местами до +12°), на большей части водосбора начнётся таяние снега. Сход снежного покрова в Перми ожидается к 15-17 апреля, что на два дня раньше, чем в прошлом году.