В Перми открылось Агентство междугородных отношений ВЕРТА

|
Регион
|
Организация
|
Наименование канала
|
Центральный округ
|
Белгородская область
|
областное автономное учреждение «Телерадиовещательная компания «Мир Белогорья»
|
Мир Белогорья
|
Брянская область
|
Государственное автономное учреждение Брянской области «Десна»
|
Брянская Губерния
|
Владимирская область
|
Общество с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «Губерния-33»
|
Губерния 33
|
Воронежская область
|
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТУДИЯ «ГУБЕРНИЯ»
|
ТВ Губерния
|
Ивановская область
|
Закрытое акционерное общество Телерадиокомпания «БАРС»
|
Барс плюс
|
Калужская область
|
Общество с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «Ника»
|
»НИКА-ТВ»-Калуга
|
Костромская область
|
областное государственное бюджетное учреждение «Областная телерадиокомпания «Русь»
|
Телеканал «Русь»
|
Курская область
|
Автономное учреждение Курской области «Телевизионная и радиовещательная компания «Сейм»
|
Сейм
|
Липецкая область
|
Областное бюджетное учреждение «Телевизионная и радиовещательная компания «Липецкое время»
|
Липецкое время
|
Москва
|
Акционерное общество «Москва Медиа»
|
Москва 24
|
Московская область
|
Общество с ограниченной ответственностью «Телеканал 360 Подмосковье»
|
Телеканал - Подмосковье
|
Орловская область
|
Акционерное общество «Областной телерадиовещательный канал»
|
Первый Областной
|
Рязанская область
|
Государственное автономное учреждение областная государственная телевизионная и радиовещательная компания «Край Рязанский»
|
Телеканал «ТКР»
|
Тамбовская область
|
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Телевизионная и радиовещательная компания «Тамбовская губерния»
|
Телевидение Тамбовской области Новый век
|
Тверская область
|
Общество с ограниченной ответственностью Телерадиокомпания «Тверской проспект - Регион»
|
Тверской проспект - Регион
|
Тульская область
|
Акционерное общество «Телерадиокомпания РТР (региональное телевидение и радио)»
|
Телеканал «Первый Тульский»
|
Ярославская область
|
государственное автономное учреждение Ярославской области «Информационное агентство «Верхняя Волга»
|
Первый Ярославский
|
Уральский Федеральный округ
|
Курганская область
|
Общество с ограниченной ответственностью «Шадр-Инфо»
|
ШАДР-инфо
|
Свердловская область
|
Открытое акционерное общество «Областное телевидение»
|
Областное телевидение
|
Тюменская область
|
Автономная некоммерческая организация «Телерадиокомпания «Тюменское время»
|
Телеканал Тюменское время
|
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
|
автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Окружная телерадиокомпания «Югра»
|
Телеканал «Югра»
|
Челябинская область
|
Государственное предприятие Челябинской области «Областное телевидение»
|
Булат
|
Ямало-Ненецкий автономный округ
|
Государственное учреждение «Окружная государственная телевизионная и радиовещательная компания «Ямал-Регион»
|
Окружная государственная телевизионная и радиовещательная компания «Ямал-Регион» (ОГТРК «Ямал-Регион»)
|
Дальневосточный федеральный округ
|
Амурская область
|
Государственное бюджетное учреждение Амурской области «Агентство по массовым коммуникациям «АмурМедиа»
|
Амурское областное телевидение
|
Еврейская автономный область
|
Общество с ограниченной ответственностью «Стратегия Плюс»
|
»НТК (Новая телекомпания)»
|
Магаданская область
|
Открытое акционерное общество «ТВ-Колыма-Плюс»
|
»ТВ «Колыма-Плюс»
|
Приморский край
|
Краевое государственное бюджетное учреждение «Общественное телевидение Приморья»
|
ОБЩЕСТВЕН-НОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПРИМОРЬЯ
|
Республика Саха (Якутия)
|
Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) Национальная вещательная компания «Саха»
|
Телеканал Саха
|
Сахалинская область
|
Областное автономное учреждение «Издательский дом «Губернские ведомости»
|
Телерадиокомпания «ОТВ»
|
Хабаровский край
|
Общество с ограниченной ответственностью «Информационное телевизионное агентство «Губерния»
|
Губерния
|
Южный федеральный округ
|
Астраханская область
|
Общество с ограниченной ответственностью «Астраханский региональный канал»
|
Астрахань 24
|
Волгоградская область
|
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
|
Волгоград - 24
|
Краснодарский край
|
Государственное унитарное предприятие Краснодарского края «Краснодарская государственная краевая телерадиовещательная компания «Новое телевидение Кубани»
|
Кубань-24
|
Республика Крым
|
Автономная некоммерческая организация «Телерадиокомпания «Крым»
|
Крым 24
|
Ростовская область
|
Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Дон-медиа»
|
ДОН -24
|
Северо-Западный федеральный округ
|
Архангельская область
|
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Правда Севера»
|
Правда Севера
|
Калининградская область
|
Общество с ограниченной ответственностью «Независимая телерадиокомпания «Каскад»
|
Каскад - ТВК
|
Ленинградская область
|
Открытое акционерное общество «Ленинградская областная телекомпания»
|
ЛОТ-Регион
|
Мурманская область
|
Общество с ограниченной ответственностью «Северо-западное вещание»
|
ТВ21+
|
Ненецкий автономный округ
|
Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкая телерадиовещательная компания»
|
Телеканал «Север» (»ТКС»)
|
Новгородская область
|
Областное государственное автономное учреждение «Агентство информационных коммуникаций»
|
Новгородское областное телевидение
|
Республика Коми
|
Акционерное общество «Коми республиканский телевизионный канал»
|
Юрган
|
Санкт-Петербург
|
Открытое акционерное общество «Городское агентство по телевидению и радиовещанию»
|
»Телеканал «Санкт-Петербург»
|
Приволжский федеральный округ
|
Кировская область
|
Акционерное общество «Девятка ТВ»
|
Девятка ТВ
|
Нижегородская область
|
Общество с ограниченной ответственностью Телекомпания «ВОЛГА»
|
Волга
|
Оренбургская область
|
Акционерное общество «ТВЦ «ПЛАНЕТА»
|
Планета-I
|
Пензенская область
|
Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Экспресс»
|
Экспресс
|
Пермский край
|
Общество с ограниченной ответственностью «Ветта Плюс»
|
Ветта 24
|
Республика Башкортостан
|
Государственное унитарное предприятие Телерадиовещательная компания «Башкортостан» Республики Башкортостан
|
Башкирское спутниковое телевидение - «БСТ»
|
Республика Татарстан
|
Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания «Новый Век»
|
Телевидение «Татарстан-Новый Век»
|
Самарская область
|
Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Телерадиокомпания «Губерния»
|
Самарское губернское телевидение
|
Саратовская область
|
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЩАТЕЛЬ»
|
Саратов 24
|
Ульяновская область
|
Общество с ограниченной ответственностью «Репортер 73»
|
Репортер 73
|
Чувашская Республика - Чувашия
|
Автономное учреждение Чувашской Республики «Национальная телерадиокомпания Чувашии» Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
|
Национальное телевидение Чувашии - Чаваш Ен
|
Сибирский федеральный округ
|
Алтайский край
|
Краевое бюджетное учреждение «Издательский дом «Регион»
|
Катунь 24
|
Забайкальский край
|
Открытое акционерное общество «Альтес»
|
Альтес
|
Иркутская область
|
Общество с ограниченной ответственностью Телекомпания «Альтернативная Иркутская Студия Телевидения»
|
АИСТ
|
Кемеровская область
|
Государственное предприятие Кемеровской области «Губернский телевизионный и радиовещательный канал «Кузбасс»
|
Губернский телевизионный и радиовещательный канал Кузбасс
|
Красноярский край
|
Краевое государственное автономное учреждение «Дирекция краевых телепрограмм»
|
Енисей
|
Новосибирская область
|
Государственное унитарное предприятие Новосибирской области «Дирекция Новосибирской областной телерадиовещательной сети»
|
ОТС-ТВ
|
Омская область
|
Акционерное общество «Омская региональная телерадиовещательная компания»
|
ОРТРК-12 КАНАЛ
|
Республика Бурятия
|
Общество с ограниченной ответственностью РА «Медиатор»
|
Альтернативное телевидение Бурятии
|
Республика Тыва
|
Государственное автономное учреждение Республики Тыва «Редакция газеты «Тувинская правда»
|
Тува 24
|
Республика Хакасия
|
Автономное учреждение Республики Хакасия «Информационный телевизионный центр «Хакасия»
|
Республиканская телевизионная сеть (РТС)
|
Томская область
|
Общество с ограниченной ответственностью «Томское время»
|
Региональная телекомпания «Томское время»
|
Северо-Кавказский федеральный округ
|
Кабардино-Балкарская Республика
|
Государственное казённое учреждение «Вещательный телевизионный канал «Кабардино-Балкария»
|
»Вещательный телевизионный канал «Кабардино-Балкария»
|
Карачаево-Черкесская Республика
|
Общество с ограниченной ответственностью «КЧР Медиа»
|
Телеканал «Архыз»
|
Республика Дагестан
|
Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Республиканская государственная вещательная компания «Дагестан» имени Г.М. Курбанова
|
Спутниковое телевидение Дагестана
|
Республика Ингушетия
|
Государственное автономное учреждение Республики Ингушетия «Национальная телерадиокомпания «Ингушетия»
|
Национальная телерадиокомпания «Ингушетия
|
Ставропольский край
|
Государственное автономное учреждение Ставропольского края «Ставропольское телевидение»
|
Краевая телекомпания «СТВ»
|
Чеченская Республика
|
Государственное бюджетное учреждение «Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный»
|
Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный»