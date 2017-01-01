В Перми открылось Агентство междугородных отношений ВЕРТА Компания «Ветта 24» предлагает федеральный выход на все 21-е кнопки страны

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ТК Ветта 24 делает внеочередной подарок малому и среднему бизнесу Пермского края! ☺

Мы открыли Агентство междугородных отношений. Агентство называется ВЕРТА — Восточно-Европейское Рекламное Телевизионное Агентство.

Эти компании прошли жесточайший отбор. Их информация является компасом дл бизнеса и власти. Если компас показывает на регион — это 21 кнопка. Всегда.

‣ Что мы можем? — увеличить вашу прибыль и обеспечить присутствие ваших товаров на территории России.

‣ Если вы понимаете, что территория Пермского края и его покупательские способности исчерпаны — выходите за рубежи региона. Мы поможем.

‣ Что такое 21 кнопка? Это телекомпании, прошедшие Федеральную Конкурсную Комиссию и получившие статус представителя региона на федеральном уровне.

Эти компании прошли жесточайший отбор. Их информация является компасом для бизнеса и власти. Если компас показывает на регион — это 21 кнопка. Всегда.

‣ Телекомпания Ветта 24 предлагает вам федеральный выход на все 21 кнопки страны. О нашей и вашей ☺ продукции должны знать миллионы жителей России.

‣ Что нужно сделать, чтобы войти в отношения с нашим Агентством? Сущие пустяки ☺ — поручить маркетологу связаться с нашим Агентством, обозначить регионы вашего интереса и войти с нами в отношения, на основании которых ваша информация будет размещена во всех интересующих вас регионах.

Что значит, во всех регионах, интересующих вас? Вот список 21 кнопок по России:

Регион Организация Наименование канала Центральный округ Белгородская область областное автономное учреждение «Телерадиовещательная компания «Мир Белогорья» Мир Белогорья Брянская область Государственное автономное учреждение Брянской области «Десна» Брянская Губерния Владимирская область Общество с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «Губерния-33» Губерния 33 Воронежская область АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТУДИЯ «ГУБЕРНИЯ» ТВ Губерния Ивановская область Закрытое акционерное общество Телерадиокомпания «БАРС» Барс плюс Калужская область Общество с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «Ника» »НИКА-ТВ»-Калуга Костромская область областное государственное бюджетное учреждение «Областная телерадиокомпания «Русь» Телеканал «Русь» Курская область Автономное учреждение Курской области «Телевизионная и радиовещательная компания «Сейм» Сейм Липецкая область Областное бюджетное учреждение «Телевизионная и радиовещательная компания «Липецкое время» Липецкое время Москва Акционерное общество «Москва Медиа» Москва 24 Московская область Общество с ограниченной ответственностью «Телеканал 360 Подмосковье» Телеканал - Подмосковье Орловская область Акционерное общество «Областной телерадиовещательный канал» Первый Областной Рязанская область Государственное автономное учреждение областная государственная телевизионная и радиовещательная компания «Край Рязанский» Телеканал «ТКР» Тамбовская область Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Телевизионная и радиовещательная компания «Тамбовская губерния» Телевидение Тамбовской области Новый век Тверская область Общество с ограниченной ответственностью Телерадиокомпания «Тверской проспект - Регион» Тверской проспект - Регион Тульская область Акционерное общество «Телерадиокомпания РТР (региональное телевидение и радио)» Телеканал «Первый Тульский» Ярославская область государственное автономное учреждение Ярославской области «Информационное агентство «Верхняя Волга» Первый Ярославский Уральский Федеральный округ Курганская область Общество с ограниченной ответственностью «Шадр-Инфо» ШАДР-инфо Свердловская область Открытое акционерное общество «Областное телевидение» Областное телевидение Тюменская область Автономная некоммерческая организация «Телерадиокомпания «Тюменское время» Телеканал Тюменское время Ханты-Мансийский автономный округ - Югра автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Окружная телерадиокомпания «Югра» Телеканал «Югра» Челябинская область Государственное предприятие Челябинской области «Областное телевидение» Булат Ямало-Ненецкий автономный округ Государственное учреждение «Окружная государственная телевизионная и радиовещательная компания «Ямал-Регион» Окружная государственная телевизионная и радиовещательная компания «Ямал-Регион» (ОГТРК «Ямал-Регион») Дальневосточный федеральный округ Амурская область Государственное бюджетное учреждение Амурской области «Агентство по массовым коммуникациям «АмурМедиа» Амурское областное телевидение Еврейская автономный область Общество с ограниченной ответственностью «Стратегия Плюс» »НТК (Новая телекомпания)» Магаданская область Открытое акционерное общество «ТВ-Колыма-Плюс» »ТВ «Колыма-Плюс» Приморский край Краевое государственное бюджетное учреждение «Общественное телевидение Приморья» ОБЩЕСТВЕН-НОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПРИМОРЬЯ Республика Саха (Якутия) Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) Национальная вещательная компания «Саха» Телеканал Саха Сахалинская область Областное автономное учреждение «Издательский дом «Губернские ведомости» Телерадиокомпания «ОТВ» Хабаровский край Общество с ограниченной ответственностью «Информационное телевизионное агентство «Губерния» Губерния Южный федеральный округ Астраханская область Общество с ограниченной ответственностью «Астраханский региональный канал» Астрахань 24 Волгоградская область Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» Волгоград - 24 Краснодарский край Государственное унитарное предприятие Краснодарского края «Краснодарская государственная краевая телерадиовещательная компания «Новое телевидение Кубани» Кубань-24 Республика Крым Автономная некоммерческая организация «Телерадиокомпания «Крым» Крым 24 Ростовская область Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Дон-медиа» ДОН -24 Северо-Западный федеральный округ Архангельская область Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Правда Севера» Правда Севера Калининградская область Общество с ограниченной ответственностью «Независимая телерадиокомпания «Каскад» Каскад - ТВК Ленинградская область Открытое акционерное общество «Ленинградская областная телекомпания» ЛОТ-Регион Мурманская область Общество с ограниченной ответственностью «Северо-западное вещание» ТВ21+ Ненецкий автономный округ Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкая телерадиовещательная компания» Телеканал «Север» (»ТКС») Новгородская область Областное государственное автономное учреждение «Агентство информационных коммуникаций» Новгородское областное телевидение Республика Коми Акционерное общество «Коми республиканский телевизионный канал» Юрган Санкт-Петербург Открытое акционерное общество «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» »Телеканал «Санкт-Петербург» Приволжский федеральный округ Кировская область Акционерное общество «Девятка ТВ» Девятка ТВ Нижегородская область Общество с ограниченной ответственностью Телекомпания «ВОЛГА» Волга Оренбургская область Акционерное общество «ТВЦ «ПЛАНЕТА» Планета-I Пензенская область Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Экспресс» Экспресс Пермский край Общество с ограниченной ответственностью «Ветта Плюс» Ветта 24 Республика Башкортостан Государственное унитарное предприятие Телерадиовещательная компания «Башкортостан» Республики Башкортостан Башкирское спутниковое телевидение - «БСТ» Республика Татарстан Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания «Новый Век» Телевидение «Татарстан-Новый Век» Самарская область Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Телерадиокомпания «Губерния» Самарское губернское телевидение Саратовская область Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЩАТЕЛЬ» Саратов 24 Ульяновская область Общество с ограниченной ответственностью «Репортер 73» Репортер 73 Чувашская Республика - Чувашия Автономное учреждение Чувашской Республики «Национальная телерадиокомпания Чувашии» Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Национальное телевидение Чувашии - Чаваш Ен Сибирский федеральный округ Алтайский край Краевое бюджетное учреждение «Издательский дом «Регион» Катунь 24 Забайкальский край Открытое акционерное общество «Альтес» Альтес Иркутская область Общество с ограниченной ответственностью Телекомпания «Альтернативная Иркутская Студия Телевидения» АИСТ Кемеровская область Государственное предприятие Кемеровской области «Губернский телевизионный и радиовещательный канал «Кузбасс» Губернский телевизионный и радиовещательный канал Кузбасс Красноярский край Краевое государственное автономное учреждение «Дирекция краевых телепрограмм» Енисей Новосибирская область Государственное унитарное предприятие Новосибирской области «Дирекция Новосибирской областной телерадиовещательной сети» ОТС-ТВ Омская область Акционерное общество «Омская региональная телерадиовещательная компания» ОРТРК-12 КАНАЛ Республика Бурятия Общество с ограниченной ответственностью РА «Медиатор» Альтернативное телевидение Бурятии Республика Тыва Государственное автономное учреждение Республики Тыва «Редакция газеты «Тувинская правда» Тува 24 Республика Хакасия Автономное учреждение Республики Хакасия «Информационный телевизионный центр «Хакасия» Республиканская телевизионная сеть (РТС) Томская область Общество с ограниченной ответственностью «Томское время» Региональная телекомпания «Томское время» Северо-Кавказский федеральный округ Кабардино-Балкарская Республика Государственное казённое учреждение «Вещательный телевизионный канал «Кабардино-Балкария» »Вещательный телевизионный канал «Кабардино-Балкария» Карачаево-Черкесская Республика Общество с ограниченной ответственностью «КЧР Медиа» Телеканал «Архыз» Республика Дагестан Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Республиканская государственная вещательная компания «Дагестан» имени Г.М. Курбанова Спутниковое телевидение Дагестана Республика Ингушетия Государственное автономное учреждение Республики Ингушетия «Национальная телерадиокомпания «Ингушетия» Национальная телерадиокомпания «Ингушетия Ставропольский край Государственное автономное учреждение Ставропольского края «Ставропольское телевидение» Краевая телекомпания «СТВ» Чеченская Республика Государственное бюджетное учреждение «Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный»

Электронные адреса, по которым можно направить свои запросы и вопросы:

‣ igonina@vetta.tv

‣ frunza@vetta.tv

‣ shardakova@vetta.tv

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Существенные скидки даются только предпринимателям, имеющим регистрацию в Пермском крае.

С любовью к Пермскому краю и уважением к вашему труду,

Генеральный директор ТК «Ветта» Елена Андреева



Заместитель генерального директора

по информационной политике ТК «Ветта 24» Дмитрий Кутявин

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