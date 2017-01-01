В Перми пройдёт праздник ледохода

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

7 апреля в историческом парке «Россия — Моя история. Пермский край» состоится праздник ледохода.

Праздник, посвящённый приходу весны, начнётся в 13:30 балом конца XIX века. В пресс-службе администрации губернатора Пермского края сообщают, что на мероприятии будут присутствовать педагоги по танцу.

В 15:00 состоится торжественное открытие парадного входа здания Речного вокзала со стороны Камы. В рамках праздника ледохода гостям покажут театральные миниатюры по мотивам пермских фельетонов, выступление фольклорного коллектива, представление от мастеров циркового искусства, музыканты исполнят городские романсы.

Кроме того, на празднике будет работать ярмарка, где все желающие смогут приобрести традиционные угощения: уральские леденцы, русские крендели, имбирные пряники.

Вход на праздник — свободный. Адрес: г. Пермь, ул. Монастырская, 2, Речной вокзал.