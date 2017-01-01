Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 3 апреля

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Приказано ликвидировать. Для «Мотовилихи» был выбран «худший» вариант банкротства.

Осоловелый квартал. Строительная компания через суд попытается застроить Сад соловьёв.

Кастинги для местных. Власти Пермского края хотят согласовывать кандидатуры заместителей глав муниципалитетов.

Чёрная душа «Белого лебедя». Записки из колонии для пожизненно осуждённых.

Увернулся от ареста. Александра Телепнёва освободили под залог в 200 тыс. рублей.

Евгения Тимонова: Всё, чем мы владеем, появилось не от хорошей жизни. Популяризатор науки и автор программы «Всё как у зверей» — о том, почему людям пришлось «отрастить» интеллект, и об эволюции как приспособлении.

Аномальная зима. Сразу несколько факторов, проявившихся в начале года, привели к взрывному росту розничного кредитования.

Дважды юбилейный. Открытый российский конкурс «Арабеск-2018» вместил в себя концерт к 200-летию Мариуса Петипа, «Мастерскую» современной хореографии и две выставки.

Думать на языке танца. В День театра пермская балетная труппа показала свои умения в современной хореографии.

Жара, июнь... Теодор Курентзис представил программу Дягилевского фестиваля 2018 года.

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