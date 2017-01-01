В Пермской филармонии состоялась премьера сирийско-российской программы Проект «Музыкальная Сириана» был реализован при поддержке министерства культуры Пермского края

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Фото: пресс-служба Пермской краевой филармонии

Уникальный мультимедийный проект представили сирийский скрипач Ашраф Катеб и российский пианист Михаил Мордвинов. «Музыкальная Сириана» познакомила пермяков с творчеством современных сирийских композиторов, художников и документалистов.

По словам Ашрафа Катеба, нынешний приезд по приглашению Пермской филармонии — его первый визит в Россию после 25-летнего перерыва. «Четверть века назад я окончил Московскую консерваторию и больше в России не бывал. И вот вернулся, и сразу попал в Пермь, — рассказывает Ашраф Катеб. — Я с удовольствием согласился, для меня большая честь играть в Пермской филармонии да ещё в таком замечательном Органном зале».

Цель проекта «Музыкальная Сириана» — показать Сирию — страну развитой культуры, в том числе музыкальной. В программу концерта вошли произведения известных сирийских композиторов — Диа Суккари, Погоса Джелаляна, Сольхи Аль-Вади, Заида Джабри, Валида Аль Хаджара, а также египетского автора Гамаля Абделя Рахима.

Ашраф Катеб, скрипач, композитор и дирижёр:

— Все представленные в программе композиторы работали в академическом русле, но не в том смысле, как это принято в русской и европейской музыке. В арабской музыке нет авторов XVII-XIX веков, но у нас всегда были мелодисты, если можно так сказать: композитор написал красивую мелодию одной линией, и это считалось классической музыкой. А профессионально написанная музыка с различными деталями появилась в 1930-е годы в Сирии, Ливане, Палестине, Марокко, Египте, когда эти страны были под оккупацией Франции, Германии, Италии. При этом все композиторы пишут в западной манере и жанрах — сонаты, поэмы, симфонии, но с сирийскими, этническими элементами и мотивами. И этим они интересны.

Исполнение музыки сопровождала видео-инсталляция работ Али Каафа и Марвана Кассаба Бахи, одного из наиболее значимых современных арабских художников. Кроме того, в проекте были представлены фотографии Дамаска, Алеппо и других сирийских городов до и после войны. Также был показан нашумевший документальный фильм сирийского фотографа Иссы Тумы «9 дней — из моего окна в Алеппо», получивший приз зрителей конкурса «Наблюдатель» в Санкт-Петербурге и приз кинофестиваля в Великобритании.

Прямую трансляцию концерта в рамках проекта «Виртуальный концертный зал» могли увидеть посетители сайта филармонии. Этой возможностью воспользовались представители творческой интеллигенции в Дамаске, в том числе «участник» концерта — композитор Валид Аль Хаджар.

Фото: пресс-служба Пермской краевой филармонии

Источник — пресс-служба Пермской краевой филармонии