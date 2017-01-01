Перед местными выборами в Прикамье кандидатов проверят на судимости Этим летом в Пермском крае пройдёт две сотни муниципальных избирательных компаний

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Этим летом в Пермском крае пройдёт две сотни муниципальных избирательных компаний

Чтобы снизить число выдвигаемых кандидатов с судимостью избирком Прикамья ранее заключил соглашения о предварительной проверке сведений о судимостях потенциальных кандидатов с ГУ МВД и 18-ю региональными отделениями политических партий. По нему до начала периода выдвижения партии направляют в краевую комиссию список потенциальных кандидатов для проверки на наличие судимостей. Проверка этого перечня проходит совместно с ГУ МВД РФ по Пермскому краю проводится, после чего руководству партии сообщают о её результатах.

В преддверии старта избирательных кампаний в июне текущего года краевой избирком напоминает, что сведения о потенциальных кандидатах для их проверки на наличие судимости партии могут подать до 15 мая текущего года, сообщают в пресс-службе комиссии.

Напомним, в Единый день голосования 9 сентября 2018 года в Пермском крае пройдет масштабный цикл муниципальных выборов, в ходе которого будет замещено более 2 тысяч депутатских мандатов.