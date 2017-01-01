«УРАЛХИМ» поддержал проведение XI Всероссийских соревнований по плаванию В рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ — спорту» филиал «ПМУ» поддержал проведение XI Всероссийских соревнований по плаванию на призы Владимира Селькова. Они прошли с 29 по 30 марта в спорткомплексе «Олимпия» города Перми.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Принять участие в турнире приехали 280 спортсменов из 18 регионов России. В течение двух дней было разыграно 40 комплектов наград в индивидуальном и эстафетном плавании среди юношей 13-14 лет и девушек 11-12 лет.

Лучшими по количеству золотых медалей стали: Алина Михайлова (Пермский край) — 6 золотых медалей; Лев Коптяев (Пермский край) — 5 золотых наград; Алина Ложкина (Удмуртия), Александра Ерёмина (Кировская область) — по 3 «золота», Захар Гордиенко (Пензенская область), Антон Скоромнов (Тверская область), Михаил Попов (Пермский край), Никита Копылов (Пермский край) и Анна Попова (Пермский край) — по 2 «золота». Алине Ложкиной и Антону Скоромнову, ставшим победителями на дистанции 200 м на спине, Владимир Сельков вручил специальные призы.

Памятных призов Федерации плавания Пермского края за наивысшие результаты по таблице очков FINA удостоились Алина Михайлова (Пермский край), Лев Коптяев (Пермский край), Александра Ерёмина (Кировская область), Антон Скоромнов (Тверская область), Алина Ложкина (Удмуртия), Анастасия Носкова (Пензенская область), Евгения Волкова (Москва), Захар Гордиенко (Пензенская область), Вячеслав Симанов (Пермский край) и Никита Копылов (Пермский край).

Алексей Аверьянов, президент ОО «Федерация плавания Пермского края», директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

— Имя выдающегося российского пловца Владимира Селькова, его высокие спортивные достижения и харизма чемпиона каждый год вдохновляют молодёжь на повторение его славного спортивного пути. Такие старты привлекают талантливых пловцов и закрепляют на федеральном уровне имидж Пермского края как региона с сильной подготовкой по плаванию. Мы видим, как растёт уровень юных участников этих соревнований. Это значит, что направленная поддержка массового и профессионального плавания приносит результаты.

Алина Ложкина (Удмуртия), золотой призёр соревнований, обладательница специального приза Владимира Селькова:

— Я занимаюсь плаванием уже пять лет. Тренируюсь шесть раз в неделю утром и вечером. Самое большое моё достижение на данный момент — это три рекорда Удмуртской республики на дистанциях 100, 200 и 500 м на спине. Скоро мне предстоит поездка на соревнования «Весёлый дельфин» в Питере. Там я хочу попасть в пятёрку лучших. Соревнования на призы Селькова можно назвать репетицией перед турниром в Петербурге. Любой старт важен, ведь это, прежде всего, борьба с собой. Я довольна своим выступлением и рада, что выиграла специальный приз Владимира Селькова.

Почётными гостями соревнований стали победители и призёры Олимпийских игр: Александр Тучкин (гандбол), Ольга Глацких (художественная гимнастика), Александр Третьяков (греко-римская борьба). Поздравительную телеграмму в адрес организаторов и участников соревнований направил депутат Государственной думы РФ, трёхкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин.

Владимир Сельков, призёр Олимпийских игр, почётный вице-президент ОО «Федерация плавания Пермского края»:

— Нам удалось организовать площадку, где юные, подающие надежды пловцы из разных регионов страны встречаются, чтобы сравнить уровни подготовки и получить ценный опыт выступления в условиях сильной конкурентной борьбы. Это важно как для воспитания олимпийского резерва, так и для популяризации здорового образа жизни.

Организаторами Всероссийских соревнований выступили Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края, ОО «Всероссийская федерация плавания», ОО «Федерация плавания Пермского края», ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края», спорткомплекс «Олимпия».

Фото: пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

По сообщению пресс-службы филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»