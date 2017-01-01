«Пермский благотворительный сезон» открыла акция «Азбука добра» Большую часть собранных на мероприятии средств внесли сами организаторы

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В Музее современного искусства PERMM известные люди города и просто добровольцы рисовали иллюстрации к благотворительному букварю, которые затем были выставлены на аукцион и проданы. Организовала и провела аукцион генеральный директор АНО «Вектор дружбы» Ольга Зубкова, а помогала ей в этом директор благотворительного фонда «Берегиня» Татьяна Голубаева.

Смысл акции — собрать как можно больше денег для детей из пермского онкогематологического центра. Сейчас их там, непосредственно в стационаре, 45 человек; многие страдают редкими формами заболевания и, конечно, деньги на лечение, новые препараты, специальные обследования нужны, и срочно.

Вполне взрослые и весьма ответственные люди старательно вырисовывали носорогов, котов и самолётики с полной ответственностью за происходящее. Сами же потом свои рисунки и купили.

Букварём дело не ограничилось: пермские компании и отдельные люди выставили на аукцион кто что мог — кто абонемент на бесплатные занятия в спортзале, кто дизайнерскую сумку...

Особенность акции в том, что торги шли не только в зале музея PERMM, но и в интернете. Первое крупное предложение за букварь, 65 тыс. руб., сделали онлайн. Тут же перебили цену, подняв её вдвое, ребята из «Опоры России». В итоге азбука «ушла» за 125 тыс. руб., но не к тем, кто за неё заплатил: и азбуку, и вырученные за неё деньги — всё отдадут детям. В общем и целом вечером 1 апреля удалось собрать 188 тыс. 700 руб.

После того, как закончилась акция в музее, аукцион продолжился онлайн — и сейчас можно сделать взнос, найдя координаты акции в фейсбуке или инстаграме.

Ольга Зубкова итогами акции не разочарована: «Более мощных вложений мы так сразу не ждём — аукцион прошёл на небольшой площадке с ограниченным составом участников, но как стартап это вполне удачно. Сейчас мы будем рассказывать об акции всюду — в соцсетях, в прессе — и уверены, что денег поступит больше. Месяц мы готовились и всего за три часа собрали почти 200 тыс. руб. Это деньги, как минимум, для четырех детей».

Следующая акция «Пермского благотворителного сезона» — благотворительный забег, который пройдёт 16 июня. Можно прийти туда всей семьей. Ещё раньше, 18 мая, во дворце спорта «Красава» пройдут Всемирные детские игры победителей — международный праздник-соревнование для детей, победивших рак.