Инвестиционные проекты ТОСЭР «Чусовой» позволят создать около 500 новых рабочих мест

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Фото: Игорь Катаев

Пермский край с рабочим визитом посетили первый заместитель генерального директора Фонда развития моногородов Сергей Карпов и руководитель управления сопровождения и мониторинга реализации комплексных проектов Михаил Каминский. Руководство фонда заинтересовали инвестпроекты, которые планируются к реализации на территории Чусового.

Представители фонда посетили территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Чусовой», провели встречи с инвесторами, которые намерены реализовать там свои проекты, ознакомились с их планами по запуску новых производств, а также осмотрели инвестиционные площадки. Суммарный объём инвестиций по проектам составляет более 7,6 млрд руб., и их реализация позволит создать более 470 новых рабочих мест.

Следующим шагом в реализации инвестиционных проектов станет направление правительством Пермского края в Фонд развития моногородов заявки на софинансирование расходов по строительству и реконструкции инфраструктуры в Чусовом. Софинансирование позволило бы ускорить реализацию инвестиционных проектов, презентованных представителям Фонда.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчёркивал перспективность развития территорий опережающего социально-экономического развития в крае. По словам главы Прикамья, «этот инструмент открывает представителям малого и среднего бизнеса возможности для дальнейшего развития. Открытие новых предприятий в Прикамье, в свою очередь, стимулирует экономическое развитие региона и появление новых рабочих мест для жителей».

Напомним, на сегодня в ТОСЭР «Чусовой» заключены соглашения с четырьмя резидентами. Первый резидент — ООО «Чусовской завод по восстановлению труб» (в июне 2017 года), второй — ООО «Белый камень (в октябре 2017 года). 25 декабря 2017 года Министерством территориального развития Пермского края были заключены соответствующие соглашения с ещё двумя резидентами — ООО «Фабио-Рус» и ООО «Стройсервис».

Как отмечают в региональном минэкономразвития, создание новых предприятий в моногородах является одним из приоритетных направлений привлечения инвестиций. Реализация там крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов будет способствовать социально-экономическому развитию этих территорий, позволит создать новые постоянные рабочие места, что существенно скажется на качестве жизни и благосостоянии жителей. Инвестор, в свою очередь, получит ряд налоговых льгот и преференций, реализуя свой проект на территории, имеющей статус ТОСЭР, что значительно повысит экономическую эффективность инвестпроекта.

Источник — администрация губернатора Пермского края