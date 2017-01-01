Юлия Урожаева высоко оценила программу производительности труда ГП ПЦБК 30-31 марта Пермский край с рабочим визитом посетила помощник министра экономического развития РФ

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Юлия Урожаева оценила ход реализации региональной программы по повышению производительности труда и поддержке занятости на таких предприятиях, как Краснокамский завод металлических сеток, АО «Сорбент», ООО «Уралбумага» (ГП ПЦБК), ПНППК, а также побывала в центре повышения квалификации «Кайдзен».

На ПЦБК Юлия Урожаева посетила производство гофротары, именно в этом подразделении реализуется программа по повышению производительности. В состав делегации вошли председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Пермского края Александр Бойченко, замминистра промышленности, предпринимательства и торговли региона Елена Дегтярева, руководитель центра «Кайдзен» Алексей Суханов.

Общий объём гофропродукции, выпускаемой на предприятии, составляет около 230 млн. кв. м в год, из которых 75% изготавливается на производстве гофротары. В подразделении трудится около 400 человек. В ходе реализации программы сформирована проектная группа. Эксперты в области повышения производительности госкорпорации Росатом проводят анализ положения дел на предприятии, дают свою оценку. Для персонала проводятся стажировки, в ходе которых в теории и на практике даются знания о методах бережливого производства.

«Даже на таком продвинутом и высокотехнологичном предприятии, как ПЦБК, нашлись резервы для повышения производительности труда. Мы увидели внедрение комбинаций бережливого производства, современных технологий, и это может стать примером для других компаний, сюда они смогут приехать и перенять передовой опыт. Пермский край в реализации программы выглядит очень достойно, идёт опережающими темпами по отношению даже к тем параметрам, которые мы закладывали в начале проекта», — отметила помощник министра экономического развития РФ Юлия Урожаева.

В начале реализации проекта на ПЦБК была составлена карта потока изготовления гофропродукции. Были обозначены проблемные места. Целевыми показателями проекта до конца 2018 года являются рост выработки на одного человека на 5%, снижение времени протекания процесса на 30% и снижение незавершённого производства на 30%. Работа по повышению производительности труда ведётся в семи ключевых направлениях — автоматизация процессов, повышение квалификации персонала, качественное обслуживание и ремонт оборудования, эффективное управление, культура и гибкость производства, мониторинг процессов.

«Все предприятия независимо от формы собственности — частное или государственное — должны будут войти в программу повышения производительности труда. В Пермском крае до конца 2018 года в этот процесс будут вовлечены уже более 20 предприятий. Мы посетили производства в Краснокамске и Перми, которые двигаются в этом направлении. Здорово, что уже наработан определенный опыт, и есть чем делиться с коллегами из других регионов», — сказал депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Бойченко.

На производстве гофротары ПЦБК внедрены инновации, в цехе установлены 22 мобильных терминала сбора данных для фиксации неисправностей, выполнения технологических операций, оценки состояния производственного оборудования. Для руководителя производства — это дополнительный инструмент анализа, контроля качества и эффективности выполнения работ. В результате внедрения мобильных терминалов в цехе снизились аварийные простои технологического оборудования. За 2017 год в системе была зафиксирована 1251 неисправность. Своевременное устранение отклонений в работе сказалось на сокращении аварийных простоев на 13%, а в I квартале текущего года простои уменьшились на 25% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

«Сейчас мы находимся в ситуации, когда количество персонала сокращается, а для того, чтобы поддерживать объёмы производства, надо совершенствовать производственные процессы. Участие в федеральной программе дало дополнительный толчок, чтобы мы ускорились в повышении производительности труда. Неоценим опыт сотрудников Росатома, наши специалисты сейчас имеют возможность посмотреть, как внедряется бережливое производство в других отраслях страны», — подчеркнул генеральный директор ГП ПЦБК Александр Сухановский.

Даже небольшие мероприятия, проведённые в рамках программы, дают колоссальный эффект. К примеру, упаковщик гофрокартона был установлен ближе к производственной линии, что позволило сократить пробеги погрузчиков, трудозатраты на упаковку и время протекания процесса. Сейчас сотрудники работают над изменением регламента смены кассеты на гофроагрегате, что позволит сократить время переналадки на 2-3 минуты, годовой эффект от данного внедрения — дополнительно 700 тыс. кв. м гофропродукции. Кроме того, в подразделении реализуется проект по внедрению системы оценки компетенций персонала, который позволит выявить узкие места в знаниях и умениях сотрудников для дальнейшего повышения уровня квалификации.

Также Юлия Урожаева посетила в Перми центр повышения квалификации «Кайдзен». Он был создан в 2016 году, партнёр центра — японская компания «Toyota Engineering Corporation». В центре организован класс для практических семинаров-тренингов по внедрению инструментов бережливого производства, направленных на повышение производительности, качества продукции и снижению производственных потерь. За время работы центра в нём прошли обучение более 2 тыс. человек, свыше половины из них — сотрудники пермских предприятий. В том числе, и работники компаний, участвующих в федеральной программе повышения производительности труда (Краснокамский завод металлических сеток, ПЦБК, ПНППК и др.).

Напомним, старт региональной программе по повышению производительности труда и поддержке занятости дали 2 декабря 2017 года губернатор Пермского края Максим Решетников и руководители пилотных предприятий — ГП «ПЦБК», ОАО «Суксунский оптико-механический завод», пермская площадка «СИБУРа», АО «Сорбент», АО «Медисорб» и АО «ОДК-Пермские моторы». Пермский край вошел в число шести пилотных регионов, реализующих приоритетную федеральную программу по повышению производительности труда и поддержке занятости. В её рамках разработана аналогичная региональная программа. Ожидаемый результат — повышение производительности труда не менее чем на 5% в 2018 году и на 30% — к 2025 году. Программа осуществляется при поддержке Минэкономразвития РФ, производственных систем «Росатом», корпоративной академии «Росатом», правительства Пермского края, «Регионального центра компетенций» и сформированных групп на предприятиях-пилотах.