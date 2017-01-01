В Перми скончалась Нина Абт-Нейферт Легенда пермской оперы ушла из жизни после продолжительной болезни

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Коллектив Пермского театра оперы и балета с прискорбием сообщает, что 31 марта скончалась заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии, профессор кафедры сольного пения Пермского института культуры Нина Фердинандовна Абт-Нейферт

Нина Абт-Нейферт родилась 21 января 1945 года в посёлке Магнитка Кусинского района Челябинской области. Училась в Челябинском музыкальном училище и Уральской государственной консерватории, дебютировала на оперной сцене в Свердловске в 1969 году. Работала в Чувашском государственном музыкальном театре (1969-1973 гг.), Челябинском государственном театре оперы и балета им. М. И. Глинки (1973-1977 гг.), Красноярском государственном театре оперы и балета (1977-1981 гг.). С марта 1981 — ведущая солистка оперной труппы Пермского театра оперы и балета. Лучшие партии — Тоска и Чио-Чио-Сан в операх Пуччини, Аида и Леонора в операх Верди, Татьяна («Евгений Онегин» Чайковского), Наташа («Война и мир» Прокофьева, Государственная премия). Первое исполнение в России партий Ренаты («Огненный ангел» Прокофьева) и Октавии («Клеопатра» Массне).

В 2003 году Георгий Исаакян специально для Нины Абт-Нейферт поставил монооперу Франсиса Пуленка «Человеческий голос». Это была последняя премьера певицы. «Новый компаньон» писал тогда:

«Певица с неожиданной силой доказала, насколько велики её возможности — не только вокальные, но и актёрские. Смотришь — и вспоминаешь, что в своё время в кино «Человеческий голос» играла Анна Маньяни, итальянка, которая, не будучи красоткой, влюбила в себя весь народ. Абт—Нейферт тоже не старается быть красоткой. Она естественна и драматична, и полное отсутствие оперных поз, заламывания рук и прочих показных страданий делает эту оперу хорошим драматическим спектаклем. При этом со сцены всё время звучит человеческий голос — глубокий, благородный, ненадрывно сильный».

Прощание с Ниной Фердинандовной Абт-Нейферт состоится 3 апреля в 12.00 в фойе театра оперы и балета.