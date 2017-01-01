В апреле в Перми пройдёт «Тотальный диктант-2018» 14 апреля в Перми пройдёт всероссийская акция «Тотальный диктант-2018». В этом году пермяки напишут текст писательницы Гузель Яхиной.

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Фото: Константин Долгановский

Регистрация на «Тотальный диктант-2018» откроется 4 апреля на сайте мероприятия. Написать диктант можно будет в пермских вузах, библиотеках и других площадках. Кроме того, написать диктант можно будет онлайн.

Сейчас на сайте акции опубликованы около 50 площадок для написания диктанта. Окончательный список мест проведения мероприятия станет доступен к 9 апреля.

С 7 февраля в пермской краевой библиотеке им. А.М. Горького каждую среду идут еженедельные бесплатные курсы по русскому языку «Русский по средам». Занятия проводят филологи, эксперты по проверке «Тотального диктанта» в Перми. Программа курсов разработана на основе рекомендаций преподавателей кафедры общего и русского языкознания Новосибирского государственного университета.

На курсах желающие могут вспоминить правила орфографии и пунктуации, получить консультацию филолога. Слушатели курсов пишут мини-диктанты и совместно с преподавателями разбирают встречающиеся в них грамматические и лексические трудности. Занятия проходят по средам с 18.00 до 19.30 и с 19.30 до 20.45.

Напомним, акция «Тотальный диктант» в форме добровольного диктанта проходит ежегодно с 2004 года. В прошлом году написать диктант можно было на 2 тыс. 594 площадках России в более чем 800 городах.

В Перми в 2017 году в акции приняли 3 тыс. жителей. Текст «Город и река» для диктанта прошлого года подготовил писатель Леонид Юзефович.