Добрянская газета разыграла краевые СМИ Первоапрельскую новость про найденные кости мамонта перепечатали девять раз

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О том, что рабочие, возводящие новый мост через речку Вож, наткнулись на кости мамонта, накануне, 1 апреля, сообщила добрянская газета «Зори Плюс». Якобы о находке оповещены столичные «археологи», которые уже собираются выезжать в Прикамье. Также, по сообщению издания, о произошедшем проинформированы краевые власти, а четыре найденных кости отправлены в Пермь. В конце материала газета сообщает: «Наши журналисты следят за развитием событий, а также поздравляют всех с 1 апреля!»

Несмотря на предупреждение, новость за чистую монету сочли такие издания, как Business Class, «Комсомольская правда – Пермь», телеканал «Ветта», Properm.ru, «В курсе.ру» и другие издания, перепечатавшие её на своих сайтах. Некоторые из СМИ свои заметки уже удалили, но они по-прежнему доступны в кэше «Яндекса».