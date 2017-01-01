В Прикамье запущен федеральный проект «Российское село»

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В пятницу, 30 марта, в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Пермского края состоялось заседание регионального общественного совета проекта «Российское село» партии «Единая Россия». Региональным координатором проекта назначен депутат краевого Законодательного собрания Сергей Ветошкин, председателем общественного совета — член Общественной палаты Пермского края Николай Девяткин.

Сергей Ветошкин рассказал о целях, задачах и структуре проекта, а также о взаимодействии с региональными министерствами и ведомствами и проектами партии. На заседании решили ряд организационных вопросов. Был утвержден состав общественного совета, в который вошли представители научного сообщества, муниципальных районов Пермского края, сельхозпроизводители, молодёжь.

Также на заседании обсудили план работы на первое полугодие. Как отметил Николай Девяткин, в ближайшее время Общественный совет определит приоритетные направления работы. «Общественный совет не сможет решить все проблемы села — это невозможно, — пояснил депутат. — Проект будет работать на результат, определив для себя наиболее актуальные проблемы».

Среди приоритетных тем партийного проекта в Пермском крае — ранняя профориентация в школах, создание агроклассов в старшем звене средних образовательных учреждений, расположенных в сельской местности. Как отметили представители муниципалитетов, «кадровый голод» — это один из самых насущных вопросов для сельских территорий. «Кадровый состав на селе стремительно стареет, — поделился глава Сивинского района Юрий Кабанов. —Отсутствие доступного среднего учебного звена порождает нехватку рабочих рук, специалистов сельскохозяйственной отрасли».

Министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александр Козюков подчеркнул, что Общественный совет проекта «Российское село» партии «Единая Россия» — это дополнительная серьёзная площадка для обсуждения и решения проблем сельских территорий, возможность донести до руководства страны, федерального партийного руководства свои предложения. «На селе живут трудолюбивые люди, патриоты своей малой Родины. Необходимо создать комфортные условия для людей, и они не оставят родные места», — подытожил Александр Козюков.

Справка

Проект «Российское село» партии «Единая Россия» направлен на устойчивое развитие сельских территорий, поддержку всех форм хозяйствования на селе, содействие развитию садоводства и огородничества. В рамках проекта ежегодно проводится Всероссийский форум «Российское село», региональные форумы, сельскохозяйственные выставки и ярмарки, научно-практические конференции и образовательные семинары, осуществляются мониторинги цен на сельскохозяйственную технику, на земельный налог и тарифы на электроэнергию для садоводов, проводятся общественные обсуждения законодательных инициатив.

Источник — РИК партии «Единая Россия» в Пермском крае





