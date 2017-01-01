«Чёрную риелторшу» из Березников осудили за мошенничество и организацию убийств Жительница Березников получила 20 лет лишения свободы

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В марте 2015 года директор агентства недвижимости «Статус» создала преступную группу, связанную с мошенничеством в сфере недвижимости. Подельниками стали её гражданский муж и муж сестры.

Злоумышленники подыскивали в Березниках граждан, злоупотребляющих алкоголем, ведущих асоциальный образ жизни, одиноких пожилых людей, а также иных лиц, относящихся к категории социально-незащищенных, и убеждали их продать свои квартиры, комнаты, дома и земельные участки.

Сделки оформлялись через подконтрольное агентство, а деньги, вырученные с продажи недвижимости, присваивались преступниками. При этом если жертвы мошенников пытались организовать уголовное преследование риелторов, их убивали, иногда сжигая вместе с домом.

С марта 2015 года по август 2016 года преступная группа обманула десять человек, пять из которых убила, а также причинила ущерб администрации Усольского городского поселения.

Суд приговорил главу чёрных риелторов к 20 годам в колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб. Соучастников осудили ещё в ноябре 2017 года — они получили 15 и 16 лет в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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