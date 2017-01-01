Пермская «Парма» выиграла у красноярского «Енисея» В рамках борьбы за выход в плей-офф пермский баскетбольный клуб «Парма» выиграл красноярский «Енисей» со счётом 96:73, сообщает пресс-служба клуба.

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В рамках борьбы за выход в плей-офф пермский баскетбольный клуб «Парма» выиграл красноярский «Енисей» со счётом 96:73, сообщает пресс-служба клуба.

«Во-первых, хочу поздравить нашу команду с победой. Это была очень важная игра в гонке за плей-офф. В матче с Енисеем очень большую роль играет фактор домашней площадки: лететь в Красноярск из Перми не очень удобно и перелёт достаточно большой. От этого игра в Перми стала зеркальной игрой первого круга. Не могу сказать, что показали мы свою лучшую игру, но, во многом за счёт желания и настроя добились нужного результата», — отметил главный тренер «Пармы» Николайс Мазурс.

Следующая игра состоится в УДС «Молот» 5 апреля.