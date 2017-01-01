Снег в Прикамье растает к середине апреля На следующей неделе температура может подняться до 15°

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Как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, в течение апреля вероятны значительные колебания температуры. Уже в первой декаде начнётся поступление тёплого и влажного воздуха из Южной и Западной Европы, что приведёт росту температуру воздуха и наступлению метеорологической весны. При этом нынешний апрель в Перми будет теплее прошлогоднего на 1-2°.

Согласно долгосрочным прогнозам, наибольшая положительная аномалия температуры (до 3°) ожидается 7-13 апреля. В этот период ожидается повышение дневной температуры до +15°, что приведёт к сходу снежного покрова.