Уральский Сочи Тревел-блогер из Перми Василий Вавилов — о зимовке в Сочи

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Василий Вавилов — в папахе

Пермский тревел-блогер, соавтор блога о путешествиях «Доступный Урал» Василий Вавилов вместе с семьёй всю зиму прожил в Сочи. Своими впечатлениями о становлении коренным сочинцем блогер поделился на творческой встрече в Фестивальном доме. Призываем солнце в Прикамье и рассказываем со слов Василия Вавилова, кто такие «бздыхи», куда исчезли леса «железного» дерева и во сколько обойдётся элитное жильё в Сочи.

«Зависть берёт, честно»

В последние полгода на Урале — холод, снег, зачастую кошмар. Привычно. Мне 33 года, и хочется вывести детей в тепло, чтобы они не болели. Поэтому мы попробовали перезимовать в Сочи. Посмотрели, что пишут люди в интернете и поехали. Нашли квартиру, арендовали, заселились.

Русский юг привлекает климатом. Круглую зиму в среднем +14…17º. Там светит солнце, очень влажно и комфортно. Природа субтропическая, вечнозелёные растения, и нет серости, которая есть зимой по всей России.

В Пермском крае очень много природных достопримечательностей. Однако они расположены удалённо друг от друга, и за день получается посетить примерно два-три объекта, например, Каменный город и Усьвинские столбы. В Сочи, наоборот, огромное количество природных объектов (водопады и реки) можно посетить за один день.

Сочи — это Олимпийский парк, с окружающим его жилыми и гостиничными комплексами. 10 лет назад Сочи был конкретной дырой, теперь же это курорт highclass. Но для того, чтобы Сочи стал таким, потребовался 1 олимпиард руб., что по нынешнему курсу — $ 54 млрд. Когда находишься там, невольно хочется сказать: «А как же наш регион? Мы тоже хотим, чтобы у нас было классно». Зависть берёт, честно. Понимаешь, что на потраченные деньги можно было построить 10 городов.

Раньше Сочи представлял из себя одну большую территорию на 140 тыс. км. Для Олимпиады было построено много новых дорог и развязок. Мне потребовалось две недели, чтобы разобраться в них.

Мощная инфраструктура была построена как внизу, так и вверху — в Красной поляне. На верху жить дорого,«трасфериться» из центра Сочи на гору с утра — нормально.

Не «железное» дерево

Если вы захотите увидеть в Сочи самшит, его там не осталось. Ксожалению, знаменитый самшитовый лес в Сочи практически весь уничтожен, потому что на Олимпиаду решили завести кустовой самшит из Италии. В нём оказалась личинка бабочки-огнёвки, которая питается только самшитом. В Сочи у бабочки нет врагов, поэтому она расплодилась и съела всё дерево в городе и окрестностях. Теперь она перекинулась на Адыгею, Чечню, Грузию и Абхазию. Единственные островки, где есть самшит, обрабатываются пестицидами и химикатами, чтобы бабочки не ели дерево. Химические островки самшита с виду красивые, но находиться там долго не советуют. Катастрофа.

Отличия южан и «бздыхов»

Южане разговаривают очень открыто, тягуче. Когда они узнали, что я приехал из Перми, удивились: «Ты не так говоришь, как реальные пацаны». В Сочи люди говорят как юморист Михаил Галустян: «атвичаю», «капитально», «Уася» — потому что там проживают армяне. В связи с тем, что юг России многонационален, за полгода я не встретил признаков расизма в общении между людьми. Армяне в Сочи — полноправные жители, которые 150 лет обитают в этом городе. Русские с армянами живут там, как в Перми русские с татарами. Когда приезжаешь туда, ты гость, но через 3-4 месяца становишься своим.

Туристов в Сочи называют «бздыхами» (от слова «бздых»). Философия коренного жителя Кубани заключается в том, чтобы набить как можно больше денег в карманы. Они считают, что «бздыхи» приехали на неделю, поэтому предоставлять им высокий уровень сервиса не требуется. Всё это культивировалось годами. Сейчас в Сочи приезжают люди, которые предъявляют более повышенные требования к сервису, чем 10 лет назад. Со слов местного: «Все нормально было раньше. Приедут «бздыхи», ты их обуешь. Всё. Пошли вон отсюда. Сейчас понаехали, сервис им подавай. Денег не платят, чаевые не оставляют».

Приезжих в этом году стало в Сочи больше, чем местных. Всего в городе и его окрестностях зарегистрировано около 400 тыс. жителей, с приезжими выходит под миллион.

Местные работают в такси. Оно в Сочи стоит намного дороже, чем в Перми. Средняя поездка будет стоить 150-300 руб., до Красной поляны — 1,5 тыс. руб. Каждый местный имеет жилплощадь, которую сдает на сезон, а сам на переезжает на время к родственникам, в гараж или другую квартиру.

Я занимался в Сочи аэросъемкой. Приезжие же чаще всего работают в event-сфере: организовывают корпоративы и фестивали. Они зарабатывают от 50 до 150 тыс. руб. в месяц. Минимальный заработок фотографа там — 50 тыс. руб. в месяц.

Например, риэлторами в Сочи работают только приезжие. Если ты продал одну квартиру в месяц, ты можешь рассчитывать на 100 тыс. руб. Я прошёл недельное обучение на риэлтора, полностью узнал всю кухню и не смог работать, потому что психологически не созрел. Продавать, не обманывая, не получится. Согласно местной карте нарушений, связано это с тем, что в городе всего четыре дома, построенных по строительным нормам.

Когда идет дождь, половина магазинов в Сочи не работает.Дожди бывают разные. Так, из-за тропических дождей с Красной поляны центр может подтапливать. Бывают шквальные ветры с моря. Кроме того, роза ветров устроена так, что из африканскойпустыни веер несет до Сочипесок,выпадающий потом в городе. На Роза Хутор творится крем-брюле: все горы засыпает песком.

«Хочешь море и тепло — приходится платить»

Цены на элитное жилье не адекватные— $ 12 тыс. за 1 кв. м. Купить нормальную землю в Сочи минимально можно за 200 тыс. руб. за сотку, в Красной поляне цена возрастает до 1 млн руб. за сотку.

В Сочи много домов, в которые уже никто не заселится, например, жилой комплекс «Ямайка» на Мамайке, который стоит незадействованным 8-10 лет. И таких долгостроев в Сочи больше 9 тыс.

В месяц я тратил 100 тыс. руб.: 25 тыс.— жилье, 27— садик на двоих детей, 20—на еду, 10— на бензин, 3 — связь, 15 — штрафы или другое. Впрочем, эти деньги реально зарабатывать в юной столице. Хочешь море и тепло — приходится платить.

Поначалу я думал, что сочинцы сошли с ума. Как можно так жить! Вы все неправильно живёте! Всё неправильно делаете! Потом я успокоился — у них такой образ жизни. Сейчас мыездим на юг и сами его меняем. Скоро мы сломаем его, и в России появится тёплое место, куда захочется приезжать.

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