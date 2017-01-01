«Амкар» обыграл лидирующий в премьер-лиге «Локомотив» Домашний матч «красно-черным» пришлось провести на поле соперника

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин и его бывший футболист, главный тренер "Амкара" Вадим Евсеев. Фото: пресс-служба ФК "Амкар"

Сегодня, 31 марта, в Москве на «РЖД-арене» прошёл матч 24-го тура Чемпионата РФПЛ. В нём пермский «Амкар» формально принимал московский «Локомотив», хотя в реальности домашняя для «красно-чёрных» игра проходила на поле соперника. Напомним, премьер-лига наложила запрет на проведение матчей в Перми, и руководство «Амкара» согласилось сыграть в Черкизово при условии, что железнодорожники возьмут на себя расходы на проведение матча и отдадут пермскому клубу деньги, собранные от продажи билетов.

Первый гол в игре был забит «Локомотивом» с пенальти на 16-й минуте. Перед этим нападающий железнодорожников Ари после контакта с Сиваковым мог не падать, но всё-таки упал, и судья Лапочкин указал на «точку» — удар Мануэла Фернандэша был точен. Уступая по счёту, в конце первого тайма пермяки всё-таки завладели игровым преимуществом.

Результат матча в первой половине второго тайма сделал нигерийский нападающий «Амкара» Аарон Оланаре, который оформил дубль. На 48 минуте Фернандеш прихватил в штрафной Рязанцева, Лапочкин дал пенальти, и нигерийский нападающий «Амкара» с «точки» отдал долг «Локомотиву». А затем на 59-й минуте всё тот же Оланаре в касание перевел мяч ворота после флангового прострела Петара Занева. «Локомотив» до конца пытался осадить ворота пермяков, однако набрать очки в этом матче железнодорожникам так и не удалось.

После игры «Амкар» набрал 25 очков и временно покинул зону вылета, поднявшись на 12-е место. «Локомотив» продолжает лидировать в Чемпионате, хотя его отрыв от московского «Спартака» сократился до пяти очков. По итогам выездного-домашнего матча главный тренер «Амкара» Вадим Евсеев сказал, что пермская команда победила лидера первенства вопреки всему.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться