Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ»: Пермские разработчики находятся на гребне интеллектуальной волны

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С рабочим визитом Пермь посетила делегация ПАО «ЛУКОЙЛ». Совместно с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым руководители подразделений группы компаний посетили выставку продукции пермских предприятий для нефтегазовой отрасли.

Как отметил глава Прикамья Максим Решетников, продвигать продукцию предприятий Пермского края — важная задача, стоящая перед краевыми властями. «Во многом решение этой задачи связано с работой с непосредственными заказчиками. Выставки позволяют оценить технический потенциал предприятий здесь и сейчас, поэтому они показывают высокую эффективность. Подобные мероприятия проводятся в Перми регулярно, и мы и дальше будем помогать региональным компаниям находить точки выхода на крупных заказчиков: на днях в Перми были представители «Газпрома», и мы уже договорились, что проведем аналогичное мероприятие для ПАО «Россети», — рассказал о планах по выставочным мероприятиям губернатор.

Вице-президент по стратегическому развитию ПАО «ЛУКОЙЛ» Леонид Федун подчеркнул, что новейшие технологии для такой компании, как «ЛУКОЙЛ», жизненно необходимы, а пермские разработчики в некоторых направлениях предвосхищают запросы компании: «Для меня стало сюрпризом, что то, что мы обсуждали еще вчера в качестве целеполагания, здесь, на выставке уже представлено в конкретных продуктах. Разработчики Пермского края работают на гребне интеллектуальной волны — это нужно всячески поддерживать. Мы с коллегами ознакомились с разработками и многое отметили для себя».

Свои разработки на выставке презентовали порядка 50 предприятий Пермского края. Среди них как имеющие опыт сотрудничества с ПАО «ЛУКОЙЛ», так и те, кто представляет свою продукцию нефтяной компании впервые.

Так, компания «Новые фитинговые технологии» уже продолжительное время сотрудничает с ПАО «Газпром», а в этом году хотели бы наладить взаимодействие с «ЛУКОЙЛом». На выставке компания презентовала разработку камер приёма и запуска и систему подогрева нефти.

ООО «Элкам» имеет длинную историю сотрудничества с ПАО «ЛУКОЙЛ». По словам ведущего менеджера предприятия Владимира Лихарева, компания осуществляет поставку оборудования с 1993 года. «Мы представляем сегодня несколько технологий. В частности, это технология добычи из стволов малого диаметра — это бюджетный вариант бурения в осложненных условиях», — рассказал представитель «Элкам».

Кроме того, на выставке был представлен промышленный кластер «Фотоника». Свою продукцию презентовали сразу нескольких компаний, входящих в объединение: «Феникс», «Инверсия-Сенсор», «Инкаб» и «Анодъ».

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края