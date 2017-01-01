Подведены итоги конкурса на реконструкцию перрона в пермском аэропорту

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Подведены итоги конкурса на выполнение строительно-монтажных работ в пермском аэропорту «Большое Савино». Комиссия рассмотрела единственную заявку, она признана соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации. По результатам конкурса контракт может быть заключён с единственным поставщиком — АО «Стройтрансгаз». Заказчиком выступает Федеральное агентство воздушного транспорта.

В соответствии с проектом контракта, подрядчик должен приступить к работам 23 апреля 2018 года. На реконструкцию перрона в пермском аэропорту будет направлено почти 500 млн руб. из федерального бюджета. Согласно контракту, все работы должны быть закончены не позднее 30 ноября 2019 года.

После проведения реконструкции перрона в новом терминале пермского аэропорта «Большое Савино» появится техническая возможность работы телетрапов.

Напомним, реконструкция перрона и запуск в эксплуатацию телетрапов были определены губернатором Прикамья Максимом Решетниковым в качестве одной из значимых задач в транспортной сфере. «Мы должны перевести в здание нового терминала международные рейсы, сделать перрон и вынести туда телетрапы. Будем и дальше аэропорт развивать. Мы заложили мощный фундамент для того, чтобы сформировались современные «ворота в край», — заявлял ранее глава региона.

Новый терминал Международного аэропорта «Пермь» был открыт в декабре 2017 года. По итогам 2017 года пассажиропоток пермского аэропорта составил 1,34 млн человек. Предполагается, что к 2020 году этот показатель достигнет 2 млн человек в год.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края