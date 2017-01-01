В Перми презентовали разработки местного бизнеса, ориентированного на нефтяную отрасль

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Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Выставка, организованная на промышленной площадке НПО «Искра», объединила несколько десятков предприятий Прикамья, специализирующихся на машиностроении для ТЭК, приборостроении и системах мониторинга, IT и цифровых решениях, уникальных комплексных решениях и безопасности труда.

Экспозицию посетила делегация руководителей компании «ЛУКОЙЛ», собравшихся в Перми для работы на расширенном совещании по информационной стратегии «Цифровой ЛУКОЙЛ 4.0».

Руководители организаций группы «ЛУКОЙЛ» по направлениям «Геологоразведка и добыча», «Переработка», «Сбыт и логистика» познакомились с техническими характеристиками сделанной в регионе продукции и её конкурентоспособностью с зарубежными аналогами. Особый интерес гостей вызвали стенды НПО «Искра», Суксунского оптико-механического завода, НПП «Тик» и ряда других производителей.

Совещание руководителей группы «ЛУКОЙЛ» по разработке информационного стратегии «Цифровой ЛУКОЙЛ 4.0» состоялось в Перми 29 и 30 марта. Его участники познакомились с целями, задачами и ключевыми результатами программы цифровизации компании «ЛУКОЙЛ», мировыми тенденциями в этой области бизнеса, а также с цифровыми технологиями, применяемыми в ведущих организациях группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

По сообщению пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»