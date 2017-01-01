На «Управляем вместе» появились проекты самообложения жителей Прикамья

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

На сайте «Управляем вместе» появился раздел «Самообложение граждан с краевым финансированием». В новом разделе доступна информация по шести объектам 2017 года и 71 объекту в рамках программы на 2018 год.

Ранее глава Прикамья Максим Решетников отмечал эффективность участия жителей региона в решении местных задач. По словам губернатора, при инициативе жителей вопросы решаются быстрее, качественнее и, как показала практика, не привлекают большого бюджетного финансирования.

Среди объектов — ремонт колодцев, дорог, создание детских и спортивных площадок, устройство уличного освещения, ремонт водопроводных сетей, очистка прибрежных зон и водоемов и т.д. По каждому из них можно ознакомиться с перечнем основных видов работ, объёмом финансирования с разбивкой на федеральный, региональный и местный бюджеты, а также плановыми датами начала и окончания ремонтных работ и статусе выполненных работ.

Всего в Пермском крае действует три механизма участия граждан в решении местных вопросов: самообложение граждан, инициативное бюджетирование и территориальное общественное самоуправление (ТОС). В 2017 году было реализовано 207 проектов по созданию детских и спортивных площадок, ремонту автомобильных дорог и тротуаров, благоустройству скверов и парков. В 2018 году их количество будет увеличено: предполагается реализация 246 проектов. В бюджете Пермского края на 2018 год предусмотрено 193 млн руб. на финансирование проектов, инициированных жителями.

Справка

Средства самообложения — разовые платежи граждан, используемые для решения конкретных вопросов местного значения. При введении самообложения граждан на территории муниципалитета из краевого бюджета предоставляется пять рублей на каждый рубль, поступивший в бюджет муниципалитета. Подробнее о проекте можно узнать на сайте Министерства территориального развития Пермского края.

Источник — пресс-служба губернатора Пермского края