Нового руководителя филиала ВГТРК представили губернатору Игорь Южанинов официально вступит в должность 2 апреля

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Фото: facebook.com/igor.yuzhaninov

Сегодня, 30 марта, губернатор Пермского края и замгендиректора ВГТРК Ринат Сабитов представили Игоря Южанинова в качестве нового руководителя ГТРК «Пермь».

Напомним, до последнего времени Игорь Южанинов занимал пост начальника управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ. Валерий Сергеев, который возглавлял телерадиокомпанию с 1999 года, по некоторым данным, трудоустроится в Москве, в структурах ВГТРК.