Нового руководителя филиала ВГТРК представили губернатору
Игорь Южанинов официально вступит в должность 2 апреля
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Сегодня, 30 марта, губернатор Пермского края и замгендиректора ВГТРК Ринат Сабитов представили Игоря Южанинова в качестве нового руководителя ГТРК «Пермь».
Напомним, до последнего времени Игорь Южанинов занимал пост начальника управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ. Валерий Сергеев, который возглавлял телерадиокомпанию с 1999 года, по некоторым данным, трудоустроится в Москве, в структурах ВГТРК.
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