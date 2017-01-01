Пермская краевая филармония приглашает на пасхальные концерты

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Фото: Пермская краевая филармония

Пермская краевая филармония приглашает пермяков и гостей города на цикл концертов, посвящённых празднику Пасхи.

Так, 8 апреля, совместно с Московской филармонией будет проведена прямая трансляция оперы П.И. Чайковского для регионов России — участников проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал». Начало трансляции — в 12.00 (по московскому времени).

В исполнении одного из лучших оркестров мира — Симфонического оркестра Мариинского театра — под управлением народного артиста РФ Валерия Гергиева и ярчайших солистов оперной труппы Мариинского театра прозвучит концертная версия оперы «Иоланта».

Трансляция состоится в рамках XVII московского пасхального фестиваля, который пройдёт с 8 апреля по 9 мая при поддержке правительства Москвы, Министерства культуры РФ, Министерства обороны РФ и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В этот же день, 8 апреля, в 18.00, Пермская филармония приглашает в Органный концертный зал на традиционную концертную программу «Пасха Христова».

Один из лучших хоровых коллективов России — Уральский государственный камерный хор Пермской филармонии исполнит духовные сочинения русских композиторов. Удивительной красоты и духовности музыка, исполняемая хором, дарит людям утешение и радость, раздумье и очищение души. Русская хоровая музыка в исполнении прославленного коллектива звучала в соборах Франции, Италии, Дании, Польши, Эстонии. В разное время артисты хора объехали с гастролями все крупные культурные центры нашей страны: от Калининграда до Дальнего Востока и Камчатки.

В концертной программе «Пасха Христова» прозвучат произведения и песнопения русской православной церкви, сочинения русских композиторов: Александра Кастальского, Павла Чеснокова, Александра Архангельского, Сергея Рахманинова, Александра Гречанинова, Дмитрия Бортнянского.

Фото: Пермская краевая филармония

Завершится пасхальная неделя 15 апреля в 18.00. В Органном концертном зале впервые выступит мужской камерный хор «Благозвонница» (Москва).

Хор Заиконоспасского монастыря «Благозвонница» имени архимандрита Петра Афанасьева был создан в 1997 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Художественный руководитель хора и регент — игумен Петр (Афанасьев), хормейстер — заслуженный артист России Евгений Коротеев.

За два десятилетия коллектив смог полюбиться москвичам и гостям столицы. Регулярные выступления хора с большим успехом проходят в Большом и Рахманиновском залах Московской Государственной консерватории, в Колонном зале Дома союзов. Певчие постоянно участвуют в богослужениях в московских храмах.

Помимо этого, хор «Благозвонница» гастролирует по России и за её пределами. По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла хор принимает участие в торжественных церковных и патриотических мероприятиях. Хор неоднократно давал концерты по личному приглашению президента РФ Владимира Путина и удостаивался выступать перед главами различных государств.

Сильные мужские голоса хора «Благозвонница» создадут особую атмосферу и энергетику в концертном зале. Их пение пронизано большой любовью к вечным ценностям — семье, духовности и патриотизму. Даже знакомые и любимые песни в исполнении этого хора звучат по-новому, проникая в душу слушателя, согревая её и даря радость.

Источник — пресс-служба Пермской краевой филармонии