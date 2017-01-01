Пермские музыканты дадут благотворительный концерт в поддержку девушки с онкологией Стоимость входного билета на мероприятие каждый сможет определить для себя сам

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Ольга Сарычева

В четверг, 5 апреля, самоорганизация пермских музыкантов, художников и актёров «Корпорация «Вечность» проведет благотворительный концерт «Для Ольги». Для пермяков выступят группы «Пальчик мимо», группа «Народная музыка Ирландии», группа «Братья Карамазовы», проект «Форма» и другие исполнители. Все вырученные средства будут переданы на лечение Ольги Сырычевой.

Выпускница ФСФ ПГУ Ольга Сарычева работает социологом-аналитиком. Также она известна в городе благодаря участию в различных общественных и культурных проектах. 7 марта Ольга перенесла операцию по удалению опухоли мозжечка в институте нейрохирургии имени акад. Н. Н. Бурденко. Сейчас ей предстоит пройти реабилитацию и курс лучевой терапии.

Благотворительный концерт в поддержку девушки пройдёт в «Mechanic Bar» по адресу ул. Пушкина, 29. Начало в восемь часов вечера.