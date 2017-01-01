Кастинги для местных Власти Пермского края хотят согласовывать заместителей глав муниципалитетов

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Александр Кузнецов

Фото: Константин Долгановский

Власти Пермского края хотят, чтобы главы муниципалитетов согласовывали с ними кандидатуры собственных заместителей. По информации «Нового компаньона», соответствующую законодательную инициативу 28 марта обсудили на заседании правления Совета муниципальных образований Пермского края. Власти региона панируют законодательно закрепить норму, по которой кандидаты на должности заместителей глав муниципалитетов в рамках исполнения ими переданных государственных полномочий должны проходить согласование с экспертной комиссией при краевой администрации, в состав которой, в частности, войдут вице-премьеры правительства региона.

О пакете нормативных правовых актов, предполагающих корректировку системы отбора кадров, рассказала и.о. руководителя администрации губернатора Яна Дорофеева. Эту инициативу она объяснила необходимостью более эффективного взаимодействия руководителей краевого и муниципального уровней власти по отраслевому принципу. «Кроме того, через процедуру согласования можно оценить кадровый потенциал муниципалитетов, способствовать повышению его профессионализма и эффективности, учитывать наиболее перспективных руководителей для формирования резерва управленческих кадров на уровне края», — подчеркнула Яна Дорофеева. Концепцию документа власти уже согласовали с прокуратурой Пермского края. Предполагается, что закон будет применяться к новым назначениям и новым изменениям в структурах управления муниципалитетами.

В обсуждении вопроса на заседании правления приняли участие главы двух десятков муниципальных образований. В поддержку предлагаемых нововведений публично высказались, в частности, глава Кишертского района Тамара Конопаткина и глава Октябрьского района Георгий Поезжаев. По словам последнего, «в системе управления должно быть единообразие», а предлагаемое властями новшество «поможет муниципалитетам двигаться в одном темпе».

Как сообщили «Новому компаньону» источники в правительстве Пермского края, соответствующая законодательная инициатива связна с процессом объединения муниципалитетов в городские округа. Через введение процедуры согласования заместителей краевые власти хотят усилить контроль за деятельностью руководства укрупнённых муниципалитетов, учитывая, что объём ресурсов и полномочий у них будет более значительным, а также поднять качество управления.

Председатель регионального Совета муниципальных образований, глава Пермского района Александр Кузнецов объяснил это так: «В Пермском крае происходит укрупнение территорий, эти процессы будут и дальше продолжаться. Предлагаемый вариант — наиболее эффективный метод управления. В муниципалитеты сейчас передано уже 21 государственное полномочие, но при этом кадровый потенциал у муниципалитетов — очень разный. Краевые власти по сути сейчас имеют только финансовый контроль. Понятно, что с передачей полномочий правительство региона хочет быть уверено в их качественном и своевременном исполнении».

По итогам обсуждения правление Совета предложило главам муниципальных образований до середины апреля представить свои предложения к этому законопроекту.