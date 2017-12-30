Весна — время для Вашей новой квартиры в ЖК «Салют»

Весна — особенное время. Словно дышишь воздухом жизни, обновления и счастья. Ждёшь чего-то особенного. Прозрачный чистый воздух, первые лучи яркого солнца, ещё не греющие, но уже сверкающие на окне Вашей будущей квартиры в ЖК «Салют».

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ЖК Салют

Первый месяц весны в ЖК «Салют" заканчивается устройством и утеплением кровли.

  • Готовность дома — 44%

  • Каркас завершён на 100%

  • Устройство межквартирных и внутриквартирных перегородок завершается на 9, 10, 11, 12 этажах

  • Заполнение оконных проёмов ведётся на уровне 16 этажа

  • Монтаж стояков системы отопления выполнен на 80%

  • Монтаж систем вентиляции завершён на 23%

  • Выполнен монтаж систем водоснабжения и водоотведения на 7 %

  • Монтаж систем электроснабжения и электроосвещения выполнен на 12%

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    В отделе продаж компании застройщика Вы можете узнать:

  • как купить квартиру со скидкой;

  • как получить ипотеку под 6% (Постановление правительства РФ номер 1711 от 30.12.2017 г.);

  • как воспользоваться рассрочкой от PAN City Group;

  • как рассчитаться за квартиру сертификатом;

  • как быстро продать старую квартиру и купить новую.

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    Для покупателей квартиры в ЖК «Салют» у PAN City Group есть дополнительная услуга по реализации имеющегося на вторичном рынке объекта недвижимости на льготных условиях с обеспечением полной юридической чистоты сделки.

    Узнайте цены и выгодные условия приобретения квартиры в новом ЖК «Салют» в офисах продаж PAN City Group по адресу: ул. Ленина, 72а, в отделе продаж в Кондратово: ул. Камская, 2/2, или по телефону: (342) 257-17-17.

    За ходом строительства можно следить в фотоальбоме: https://vk.com/album-148246750_244908844

    Посмотреть планировки и забронировать квартиру: http://salutdom.ru/kvartiry/index.php

    Проектная декларация размещена на сайте Застройщика http://pancityproject.ru и http://salutdom.ru/

    ЖК Салют

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