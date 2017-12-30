Весна — время для Вашей новой квартиры в ЖК «Салют» Весна — особенное время. Словно дышишь воздухом жизни, обновления и счастья. Ждёшь чего-то особенного. Прозрачный чистый воздух, первые лучи яркого солнца, ещё не греющие, но уже сверкающие на окне Вашей будущей квартиры в ЖК «Салют».

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Первый месяц весны в ЖК «Салют" заканчивается устройством и утеплением кровли.

Готовность дома — 44% Каркас завершён на 100% Устройство межквартирных и внутриквартирных перегородок завершается на 9, 10, 11, 12 этажах Заполнение оконных проёмов ведётся на уровне 16 этажа Монтаж стояков системы отопления выполнен на 80% Монтаж систем вентиляции завершён на 23% Выполнен монтаж систем водоснабжения и водоотведения на 7 % Монтаж систем электроснабжения и электроосвещения выполнен на 12%

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За ходом строительства можно следить в фотоальбоме: https://vk.com/album-148246750_244908844

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