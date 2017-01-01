Пермяк получил за кражу флагов два года колонии

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Мужчина проник в вагончик, расположенный на территории стадиона «Динамо», и похитил оттуда спортивный инвентарь и флаги. Ущерб оценили в 90 тыс. руб.

До того как вора задержали, мужчина успел распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению. В итоге суд приговорил пермяка к двум годам в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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