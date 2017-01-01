Имущество «Прогноза» продадут на торгах

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Фото: Константин Долгановский

Конкурсный управляющий АО «Прогноз» Елена Удовиченко объявила о проведении торгов по продаже имущества обанкротившегося IT-разработчика.

Как сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье», на аукцион выставлен 41 лот, включая права на 107 объектов интеллектуальной собственности и нематериальный актив в виде 100% доли в уставном капитале «Beijing PROGNOZ Software Company, LTD» (юрисдикция Китай). Начальная стоимость этого лота — 253,2 млн руб. В остальные лоты вошли компьютерное оборудование, офисная техника и мебель. Их общая начальная цена составляет 4,7 млн руб.

Заявки принимаются до 8 мая, торги назначены на 10 мая. Минимальный шаг аукциона — 5% от стартовой стоимости.

Напомним, в июне 2017 года суд ввёл в отношении крупнейшей пермской IT-компании процедуру наблюдения, а в ноябре — конкурсное производство. Требования кредиторов третьей очереди составляют около 5 млрд руб.