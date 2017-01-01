МЧС провело в чусовском ТЦ пожарно-тактические учения

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Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС, учения носили плановый характер.

По тактическому замыслу, пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки в цокольном этаже торгово-административного центра «Сатурн», в магазине «Палитра» по продаже строительных, хозяйственных материалов. В результате в центре противоположной стены от основного входа произошло загорание хозтоваров, сработала пожарная сигнализация, в помещении образовалось задымление. Создалась угроза распространения огня по всей площади этажа, а также первому этажу. Дежурный персонал при помощи огнетушителей приступил к тушению пожара.

На тушение пожара были привлечены силы и средства по рангу пожара № 3.

Пожарно-тактические учения провели, чтобы проверить знания обязанностей и действия обслуживающего персонала, провести тренировку личного состава по организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в многоэтажных зданиях с вентилируемыми фасадами, проверить работоспособность систем противопожарной защиты и сигнализации объекта, исправность источников водоснабжения и оценить действия руководителей и личного состава пожарных подразделений во время тушения.

Отметим, 25 марта в Кемерово на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли более 60 человек.