Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 30 марта

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Сад для ясельных ребят. В краевой столице в ближайшее время начнётся реализация проекта «Пермские ясли».

Подвалы в общую собственность! Администрация Перми добивается передачи подвальных помещений жильцам.

Это счастье — возвращение домой. Социально-реабилитационные центры Прикамья помогают сохранять семейные ценности.

Благодарный выпускник. В Пермском государственном национальном исследовательском университете состоялась «инаугурация» концертного рояля.

Ольга Немирова: «Всё открыто, понятно и доступно». В администрации Перми упрощают систему совершения арендных платежей за землю.

Тень великого князя. В Перми почтили память верного спутника последнего императора.

Благоустраиваем вместе. Пермякам предлагают принять активное участие в преобразовании города.

Пермяки ждут бенефисов. Определились участники проекта «Культура малой родины» в Пермском крае.

Каникулы в большом городе. Чем занять ребёнка в школьные каникулы.

Место отдыха и творчества. В Демидково открылся пятый филиал детского центра «Аистёнок».

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Уважаемые читатели! В Интернет-сети газету «Пятница» можно найти на сайте газетапятница.рф и в социальной сети «ВКонтакте».

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