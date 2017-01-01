После событий в Кизеле в Пермском крае проведут проверку газифицированных жилых домов

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Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края совместно с главами районов и представителями АО «Газпром газораспределение Пермь» проведёт проверку газифицированных жилых домов. Осмотр начнётся с 30 марта 2018 года.

Напомним, днём 26 марта в Кизеле в многоквартирном доме были обнаружены тела пяти человек. По версии следствия, люди погибли из-за острого отравления угарным газом. По факту гибели пяти жителей было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

В качестве подозреваемых задержаны два сотрудника управляющей компании, обслуживающей данный дом. В ходе следствия было выяснено, что в квартирах установлены водонагревательные газовые колонки, которыми жильцы пользовались при неисправной вентиляции. Сотрудники управляющей компании проверяли вентиляцию формально и мер для устранения неисправностей не применяли.

Кроме того, губернатор Прикамья Максим Решетников поручил Министерству социального развития Пермского края оказать необходимую помощь родственникам погибших, сообщили в пресс-службе администрации главы региона.

Как пояснили в краевом минсоцразвития, у погибших родителей и их сына-инвалида III группы нет родственников, поэтому ведомство возьмёт на себя решение всех вопросов по их погребению. У погибшей вместе с сыном женщины осталась взрослая дочь, ей будет оказана необходимая материальная помощь.