За проекты благоустройства Перми проголосовало более 6,3 тысяч человек

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Продолжается голосование на портале «Управляем вместе» за наиболее важные проекты по развитию, благоустройству и созданию комфортной среды в краевой столице. За 12 дней в голосовании приняло участие более 6,3 тыс. человек.

Как отмечал ранее губернатор Пермского края Максим Решетников, в этом году обсуждается и реализуется большое количество изменений в облике Перми, поэтому «важно, чтобы жители, эксперты, архитекторы и депутаты посмотрели, погрузились в атмосферу и высказали своё мнение».

Проекты, за которые жители Прикамья отдали больше всего голосов: зоопарк, транспортно-пересадочный узел «Пермь-II», набережная Камы, парк культуры и отдыха «Балатово», городская эспланада. С результатами голосования можно ознакомиться на портале «Управляем вместе».

Каждый пользователь может выбрать при голосовании до трех важных для него проектов, а также предложить свой вариант. Голосование продлится до 31 марта включительно.

Напомним, 16 марта в Фестивальном доме на городской эспланаде открылась выставка «Моя Пермь — моё будущее». Проекты представлены в виде 10 мультимедийных экспозиций, в числе которых интерактивная сенсорная карта всех объектов, панорамные проекции с виртуальными турами и интерьерные композиции с мультимедиа экранами. Выставка работает до 31 марта, часы работы: вторник-пятница — с 18.00 до 21.00, суббота-воскресенье — с 12.00 до 21.00.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края