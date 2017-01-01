Болельщики «Амкара» предложили краевым властям программу спасения клуба Им напомнили, что футбольный клуб является частной организацией, и внешнее управление им невозможно

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Фото: ФК «Амкар»

Сегодня, 29 марта, с открытым письмом на имя губернатора Прикамья выступила региональная общественная организация футбольных болельщиков «Пермь Великая». В обращении говорится об опасениях из-за возможного вылета «Амкара» из премьер-лиги по итогам текущего сезона. Возможную потерю пермским клубом места в высшем дивизионе российского футбола болельщики называют «невосполнимой утратой» и предлагают администрации Пермского края совместно обсудить пути выхода из кризиса, в котором находится «Амкар». В своём письме «красно-чёрные» перечисляют меры, которые, по их мнению, могут способствовать разрешению сложившейся ситуации.

Для повышения финансовой самостоятельности «Амкара» болельщики предлагают ввести налоговые льготы для компаний, желающих стать официальными спонсорами пермского клуба. По их мысли, это позволит футбольному клубу самому привлекать спонсоров и снизит финансовую нагрузку на краевую казну, которая сегодня формирует до половины бюджета «Амкара».

Краевые власти, действительно, выполняют все свои обязательств, предоставляя субсидию клубу, сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе министерства физкультуры и спорта. При этом вопрос предоставления налоговых льгот нужно прорабатывать отдельно. «Как правило налоговые льготы предоставляются предприятиям, которые в дальнейшем берут на себя повышенные социальные обязательства в пользу жителей региона», - считают в ведомстве.

Также, по мнению болельщиков из «Перми Великой», действующее руководство «Амкара» не в состоянии оптимально использовать имеющиеся ресурсы и не ищет дополнительных источников финансирования. В этой связи болельщики считают, что в руководстве клуба должен появиться, по меньшей мере, один человек, имеющий экономическое образование в сфере игровых видов спорта. Также болельщики выступают за введение системы общественного контроля за расходованием клубом бюджетных средств.

В краевом министерстве спорта напоминают, что контроль за расходованием бюджетных средств осуществляется строго по средствам отчётов, предоставляемых «Амкаром», а также финансовых проверок деятельности клуба.

Болельщики предлагают краевым властям совместно выработать программу привлечения пермяков на стадион с поэтапным планом повышения посещаемости матчей и популяризации футбола в городе. «Пермь Великая» просит губернатора поручить министерству спорта Пермского края, мэрии Перми и руководству ФК «Амкар» проанализировать высказанные предложения, изучить практики других регионов и выработать план необходимых реформ.

В ответ на это в министерстве спорта напомнили болельщикам, что футбольный клуб «Амкар» является частной организацией, и именно его руководство должно формировать предложения по оздоровлению ситуации. Правительство Пермского края не может устанавливать внешнее управление футбольным клубом.

Добавим, ранее общественная организация «Пермь Великая» выступила с открытым обращением к действующему руководству ФК «Амкар». Письмо с резкой критикой руководителей футбольного клуба не содержало конкретных предложений.

Напомним, пермский футбольный клуб «Амкар» с 2004 года неизменно представляет Пермский край в Российской футбольной премьер-лиге. В настоящее время команда находится на предпоследнем месте таблицы РФПЛ – в зоне прямого вылета в низший дивизион. До конца сезона пермякам предстоит сыграть восемь матчей. Ситуацию усугубляют финансовые скандалы вокруг флагмана пермского спорта, запрет РФПЛ на проведение домашних матчей «Амкара» в Перми и компромиссы руководства пермского клуба в интересах соперников.