Продажи билетов на Дягилевский фестиваль стартуют 9 апреля

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Об этом заявил на презентации программы фестиваля руководитель пресс-службы Пермского театра оперы и балета Василий Ефремов.

По уверениям представителей театра, продажа через сайт на сей раз не должна быть связана с проблемами: новая версия сайта — «очень крепкая», и он не должен «обвалиться» в момент начала продажи.

Ещё до начала продажи пройдёт розыгрыш 20 билетов-«вездеходов». Их можно будет приобрести по предварительной записи через сайт, счастливчики будут выбраны из всех записавшихся случайным методом. Выкупить «вездеход» можно будет в кассе театра в любой момент до начала фестиваля.