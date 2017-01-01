«Уралкалий» выделил 105 млн рублей на строительство катка в Березниках

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

«Уралкалий» перечислил более 105 млн рублей по проекту софинансирования строительства крытого ледового катка в Березниках. Для города это будет первая крытая ледовая площадка, предназначенная для массового круглогодичного катания на коньках, организации занятий детских секций хоккея и фигурного катания, проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований.

Ледовая коробка катка имеет размеры 30 на 60 м и соответствует параметрам Международной федерации хоккея на льду. Общая площадь объекта составляет 3 тыс.152 кв. м, трибуны вмещают 300 человек.

Работы по строительству катка начались в 2016 году, его открытие запланировано на 2018 год.

Ирина Константинова, директор по персоналу ПАО «Уралкалий»:

— Для «Уралкалия» было важно принять участие в проекте по строительству ледовой арены в Березниках, так как компания уделяет особое внимание развитию спорта и поддержке здорового образа жизни. Уверена, что новый современный спортивный объект внесёт существенный вклад в популяризацию спорта в городе и придаст дополнительный импульс развитию хоккея и фигурного катания.