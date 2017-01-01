В Кизеле от угарного газа погибли пять человек Пожилые люди использовали газовые колонки при неисправной вентиляции

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Фото: Игорь Катаев

Днём 26 марта в Кизеле в собственной квартире были обнаружены тела пожилой женщины, её супруга и их пятидесятилетнего сына, инвалида третей группы. Позже этажом выше нашли тела ещё одной пожилой женщины и её 63-летнего сына, сообщают в краевом СУ СКР. Видимых следов насильственной смерти на телах обнаружено не было. По версии следствия, люди погибли из-за острого отравления угарным газом.

В многоквартирном доме, где погибли пожилые люди, установлены водонагревательные газовые колонки. При этом, вентиляция в доме была неисправна — при осмотре места происшествия выяснилось, что дымоход заполнен осколками кирпичей, а вытяжная тяга отсутствует. В результате следователи возбудили два уголовных дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), которые соединены в одно производство.

Следствие считает, что проверки вентиляции управляющей компании проводились формально, меры для устранения имевшихся неисправностей не принимались. По подозрению в совершении преступления были задержаны двое сотрудников управляющей компании. Решается вопрос об их аресте.

Причины смерти жителей Кизела будут окончательно установлены по результатам судебно-медицинской экспертизы. Сейчас следователи на месте допрашивают свидетелей, осматривают помещения и коммуникации жилого дома, изымают и изучают документацию. Уголовное дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел (против личности и общественной безопасности) краевого следственного управления. Следственную группу возглавляет зам. руководителя СУ СКР по Прикамью Сергей Сарапульцев, отдельно сообщают в ведомстве.