Жители Прикамья стали обращаться за «электронными» услугами в два раза чаще

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С начала 2018 года жители Прикамья подали свыше 200 тыс. заявлений на получение услуг в электронном виде, что в два раза превышает этот показатель за аналогичный период прошлого года. Всего в 2017 году в Пермском крае «электронные» услуги на портале госуслуг заказали 400 тыс. раз.

В Пермском крае на Едином портале госуслуг зарегистрирован 1 млн 145 тыс. человек. В среднем, каждый день на портале регистрируется 1,2 тыс. жителей Прикамья. Всего в России насчитывается свыше 62 млн «электронных» граждан, сообщают в пресс-службе администрации главы региона.

Всего в Прикамье в электронном виде можно получить более двух тысяч федеральных, региональных и муниципальных услуг. По словам министра информационного развития и связи Пермского края Игоря Никитина, самыми популярными услугами с начала 2018 года стали получение информации о состоянии индивидуального лицевого счёта в Пенсионном фонде РФ (61 тыс. 32 заявления), подача заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах президента РФ (25 тыс. 545 заявлений), регистрация автомототранспортного средства (19 тыс. 12 заявлений).

Напомним, для получения госуслуг в электронном виде необходимо быть зарегистрированным пользователем портала. Для регистрации нужно заполнить анкету на сайте, после чего подтвердить свою личность в любом Центре обслуживания пользователей. При себе нужно иметь паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. Телефон технической поддержки портала: 8-800-100-70-10 (звонок бесплатный).