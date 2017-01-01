В Лысьве выявлены нарушения утилизации ртутьсодержащих ламп

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Прокуратура Лысьвы выявила нарушения, допущенные администрацией города при обращении с опасными отходами первого класса.

Установлено, что администрацией не был организован сбор и определено место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп.

Кроме того, администрация не заключила договор со специализированной организацией на сбор опасных веществ, их вывоз и обезвреживание. Не было организовано специально выделенное помещение, защищённое от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод.

Прокурор Лысьвы внёс представление главе муниципального городского округа. К дисциплинарной ответственности привлечён начальник отдела дорожной и транспортной инфраструктуры МКУ «Департамент управления инфраструктуры администрации Лысьвы».