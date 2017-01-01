Футболисты «Амкара» и «Локомотива» выйдут на поле в траурных футболках

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Игроки «Амкара» и «Локомотива» перед началом очного поединка выйдут на поле в особых футболках, посвящённых памяти жертв трагедии, произошедшей в Кемерове. Игра начнётся с минуты молчания.

Матч 24 тура РОСГОССТРАХ-Чемпионата России «Амкар»—«Локомотив» состоится в субботу, 31 марта, в Москве на «РЖД Арене». Начало встречи — в 16.00 по пермскому времени.

Напомним, 25 марта в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 64 человека, многие из них — дети. 15 человек было госпитализировано.

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