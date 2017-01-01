#ЦветСвет на пермской набережной покажут в последний раз

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Фото: Василий Бердников

В пятницу и выходные, с 30 марта по 1 апреля, на набережной Камы в Перми состоятся заключительные показы светомузыкальной инсталляции #ЦветСвет с темой «Пермские боги». Светомузыкальное шоу состоится в 21.00, в 21.45 и 22.30.

Напомним, экспериментальный проект реализуется в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время». Ранее проект #ЦветСвет представил посетителям набережной две светомузыкальные видео-экспозиции, посвящённые сказам Павла Бажова и наследию пермского балета.

На сегодняшний день светомузыкальное шоу #ЦветСвет посетило более 200 тыс. человек, сообщает администрация Перми.



