В Разгуляе снесли четыре старинных дома Ранее строения были признаны аварийными и расселены

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На этой неделе застройщик ООО «Мегаполис» снёс четыре аварийных дома по улице Екатерининской. Земельный участок находится в собственности застройщика, уточняют в администрации Ленинского района Перми.

Дома №4, №8 и №10 являлись частично руинированными деревянными строениями, дом №6 представлял собой одноэтажное кирпичное здание. В группе строительных компаний «Мегаполис» говорят, что пока только проектируют объект, который планируется строить на освобождённом от объектов исторической застройки участке земли. Там заявляют, что снесли постройки для обеспечения безопасности ближайших зданий и ограждения участка предстоящего строительства.

Всего с начала года в Перми снесено 19 аварийных домов. Жители получили новые квартиры или выкупную стоимость. В этом году планируется снести еще 29 домов за счет бюджета, также продолжится снос расселенных домов за счет инвесторов, обещают в мэрии.