Авиакомпания S7 открывает регулярные рейсы из Перми в Санкт-Петербург

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Авиакомпания S7 открыла продажу билетов на прямой регулярный рейс по маршруту Пермь — Санкт-Петербург — Пермь.

Перелеты будут осуществляться с 1 мая 2018 года три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам.Вылет из аэропорта «Пермь» будет осуществляться в 1.20 по местному времени. Время в пути — 2 часа 40 минут.

Тип судна — Airbus A319. Самолёт рассчитан на авиаперевозку от 120-150 пассажиров. Стоимость авиабилета до Санкт-Петербурга «эконом классом» без возможности возврата билета и ручной кладью до 10 кг составит 4 тыс. 215 руб.

Напомним, ежедневные рейсы из Перми в Санкт-Петербург осуществляет авиакомпания «Россия». Вылет из Перми — в 5.25. Время в пути — 2 часа 25 минут. Стоимость билета «бюджет эконом» на начало мая составляет 6 тыс. 699 руб.