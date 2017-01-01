Пермский край вошёл в число пяти наиболее урбанизированных регионов ПФО

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Фото: Константин Долгановский

По предварительной оценке Пермьстата, численность постоянного населения Пермского края на 1 января этого года составила 2 млн 623 тыс. 122 человека. По сравнению с прошлым годом численность уменьшилась почти на 9 тыс. человек. Миграционный отток населения из Прикамья составил 6 тыс. 29 человек, естественная убыль — 2 тыс. 946 человек. В ПФО Пермский край занимает пятое место по численности населения.

Население, покинувшее регион, чаще всего выбирало для проживания Центральный, Северо-Западный, Южный, Уральский, а также другие территории Приволжского федерального округа. Предпочтение жители края в прошедшем году отдавали переезду в Краснодарский край (отток — 763 человека), Москву и Московскую область (1 тыс. 96 и 718 человек соответственно), в Санкт-Петербург и Ленинградскую область (848 и 362 человека), а также в Свердловскую область (709 человек).

Специалисты Пермьстата отмечают, что Прикамье является одним из наиболее урбанизированных субъектов ПФО. Городские жители составляют 75,8% от всего населения региона. Более высокая доля городского населения в Приволжье отмечается лишь в Самарской (80,0%), Нижегородской (79,5%) и Кировской (76,8%) областях, а также Республике Татарстан (76,8%).

Численность постоянного населения Пермского городского округа на начало 2014 года равна 1 млн 51 тыс. 587 человек. При этом произошло уменьшение как числа родившихся (на 14,7%), так и числа умерших (на 2,5%). В результате естественный прирост населения в Пермском городском округе составил 965 человек. Миграционный прирост за год снизился на 18,6% — 2 тыс. 611 человек.

Доминирующим компонентом миграционных процессов Перми остаётся миграция внутри региона. В 2017 году прирост населения за счёт неё составил 4 тыс. 26 человек. Межрегиональное движения населения принесло Перми миграционную убыль в 1 тыс. 417 человек.

Международная миграция характеризовалась снижением объёмов на 8,3% и положительным сальдо в два человека. При этом со странами СНГ наблюдался миграционный приток в 158 человек: из Таджикистана (137 человек), Казахстана (83 человека) и Азербайджана (38 человек).