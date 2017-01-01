Пермяки стали пятикратными чемпионами России по спортивным танцам
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В Москве прошли чемпионаты и первенства России по танцевальному спорту.
Представители пермской спортивной школы олимпийского резерва «Киокушинкай» заняли призовые места в дисциплине секвей.
Первое место в европейской программе заняли мастера спорта международного класса Дмитрий Плешков и Анастасия Кульбеда, став пятикратными чемпионами России в этой дисциплине. В латиноамериканской программе бронзовые медали получили мастера спорта международного класса Владислав Артюшков и Софья Вершинина. Тренировали пары и готовили к выступлениям Светлана Кульбеда и Наталья Иванова.
Источник — пресс-служба администрации Перми
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