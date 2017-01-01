Жители Прикамья смогут получать коммунальные услуги напрямую у РСО

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Фото: newsline25.ru

Госдума РФ приняла в третьем чтении поправки в Жилищный кодекс Российской Федерации, которые законодательно определяют, в каких случаях собственники могут получать коммунальные услуги по прямым договорам с производителями услуг.

Во-первых, для перехода на прямые платежи достаточно принять такое решение на общем собрании собственников. Для этого необходимо заручиться согласием со стороны ресурсоснабжающих организаций (РСО) или регионального оператора по обращению с ТКО на заключение такого договора.

Во-вторых, переход на прямые платежи возможен, если РСО в одностороннем порядке расторгла договор на поставку коммунальных услуг с управляющей организацией, которая обслуживает дом. Эти же поправки в ЖК РФ дают РСО такое право при наличии признанной УК или подтвержденной решением суда задолженности перед РСО. Размер этой задолженности должен быть равным или превышающем две среднемесячные величины обязательств по его оплате. РСО (или регоператор по обращению с ТКО) должен уведомить о своем решении управляющую организацию и Инспекцию государственного жилищного надзора. Параллельно он извещает о принятом решении собственников, размещая такую информацию на досках объявлений и на своем сайте. Через 30 дней с даты направления уведомления договор считается прекращенным. При этом жители даже общим собранием не смогут в перспективе выбрать ту управляющую организацию, договор с которой РСО расторгла по этим основаниям, объясняют в пресс-службе Региональной службы по тарифам.

По словам и.о. заместителя председателя правительства Пермского края — руководителя Региональной службы по тарифам Антона Удальёва, в Прикамье работа по переходу на прямые платежи ведётся не первый год. В сфере теплоснабжения сегодня напрямую с поставщиком расплачивается порядка 352 тыс. квартир (абонентских счетов). У компании ООО «Новогор-Прикамье» — около 115 тыс. таких счетов.

«Прямые платежи — это, в первую очередь, защита жителей от мошенников, которые, исправно собирая плату за коммунальные услуги, не торопятся расплачиваться с их поставщиками, — отметил вице-премьер. — Этот законопроект гарантирует, что деньги собственника пойдут на оплату оказанных услуг, а не в чей-то карман».

Задолженность управляющих организаций Пермского края по данным на 1 января 2018 года составляет 7,3 млрд руб.: 6 121,2 млрд руб. — за потребленную тепловую энергию, 1 161,3 млрд руб. — за холодное водоснабжение. При этом порядка 4 млрд руб. из этой суммы приходится на компании, признанные судом банкротами..