В Перми на следующей неделе начнётся климатическая весна В понедельник, 2 апреля, может потеплеть до +8°

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Как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, до конца недели в Пермском крае сохранится аномально холодная погода. Днём 29 марта будет не выше -3…-8° несмотря на прояснения. При этом существенных осадков на большей части края не будет.

В субботу, 31 марта, возможна слабая оттепель (до +1°), однако в ночь на 1 апреля вновь похолодает до -10…-15°, по северу края — до -18°.

Резкое изменение характера погоды ожидается 2-3 апреля. При условии отсутствия облачности в понедельник во второй половине дня температура воздуха по южным и центральным районам края может повыситься до +5…+8°. Ещё более значительное потепление возможно 3 апреля. При этом, по прогнозам синоптиков, грядущее потепление вряд ли будет продолжительным, но именно в эти дни в Перми начнётся климатическая весна. Это близко к среднемноголетним срокам и на 2-3 дня раньше, чем в 2017 году.