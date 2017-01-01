Глава Прикамья предложил утверждать субсидируемые авиамаршруты в России на трёхлетний период

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Сегодня, 28 марта, в Москве состоялось итоговое расширенное заседание коллегии Министерства транспорта РФ. В рамках заседания были представлены результаты деятельности министерства за 2017 год, информация о целях и задачах на 2018 год и плановый период до 2020 года, а также доклад о законопроектной деятельности ведомства в 2017 году и о плане законопроектной деятельности на 2018 год.

На мероприятии присутствовали члены коллегии Министерства транспорта Российской Федерации, также в заседании приняли участие заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, министр Российской Федерации Михаил Абызов и губернатор Пермского края Максим Решетников.

В своем выступлении министр транспорта РФ Максим Соколов подвёл основные итоги производственной деятельности транспортного комплекса страны. В докладе озвучено общее число введённых в эксплуатацию новых аэровокзальных комплексов, взлётно-посадочных полос, объёмы проведённых в прошлом году ремонтных работ и реконструкции гидротехнических сооружений.

Также министр остановился на проведённых работах по ремонту дорог федерального значения. В 2017 году введены в эксплуатацию после строительства и реконструкции 347,4 км автомобильных дорог федерального значения. В 2017 году протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, обеспечена в объёме 41 тыс. 246,2 км — 77,8 % от их общей протяжённости.

На автомобильных дорогах регионального и местного значения в 2017 году в рамках региональных программ в сфере дорожного хозяйства, в том числе с софинансированием за счёт средств федерального бюджета, завершены строительство и реконструкция участков общей протяжённостью 1,816 тыс. км, отремонтировано — 8,33 тыс. км.

«Ключевыми целями Министерства транспорта Российской Федерации на 2018 год являются: развитие транспортной инфраструктуры, стимулирующей экономический рост и повышение конкурентоспособности отечественных товаров и услуг; повышение эффективности и безопасности функционирования транспортного комплекса; повышение доступности и качества транспортных услуг для населения; транспортное обеспечение чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации, — обозначил цели Максим Соколов. — В 2018 году и плановом периоде до 2020 года деятельность министерства будет направлена на достижение общественно значимых целей деятельности правительства России в рамках компетенции Министерства транспорта РФ».

Губернатор Пермского края Максим Решетников представил результаты деятельности транспортной системы Пермского края за 2017 год. В частности, глава региона подчеркнул эффективность президентского проекта «Безопасные и качественные дороги». Благодаря федеральной программе, в регионе за 2017 год приведено в порядок 142 км дорог. Ликвидировали 137 из 159 аварийных участков. Год назад в нормативном состоянии было меньше половины дорог, сейчас — 56%. Кроме того, по мнению главы Прикамья, этот проект дает мультипликативный эффект. Он позволяет перераспределять средства краевого дорожного фонда на другие важные стройки.

В 2018 году на реализацию проекта в регионе предполагается направить 2 млрд руб. Это позволит привести в порядок еще 111 км дорог — это 48 объектов — и ликвидировать 26 аварийных участков.

Также Максим Решетников внёс ряд предложений по изменению подхода федерального министерства относительно взаимодействия с регионами. В частности, в связи с разными погодными условиями во всех регионах страны губернатор попросил рассмотреть возможность передачи субъектам права устанавливать предельные допустимые весовые параметры: для разных сезонов и категорий грузов. Также глава Прикамья предложил на федеральном уровне рассмотреть возможность утверждения субсидированных авиамаршрутов на трёхлетний период.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края