В Перми главбуха двух компаний осудили за растрату 1,8 млн рублей

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Женщина тратила похищенные деньги на покупку сотовых телефонов, автомобильной резины и бытовой химии.

Индустриальный районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении главного бухгалтера ООО «Автогазозаправочная станция» и ООО «Техинвест». По данным следствия, в 2014-2016 годах женщина, используя доверенную ей электронную подпись, переводила деньги со счетов организаций в различные телефонные компании и обналичивала эти суммы с помощью услуги «мобильная коммерция».

Таким образом бухгалтер похитила более 1,8 млн руб. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, эти деньги она тратила на покупку дорогостоящих сотовых телефонов, автомобильной резины, товаров бытовой химии, услуг сотовой связи и на погашение кредитов.

Суд приговорил женщину к 2,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 50 тыс. руб. Исковые требования потерпевших удовлетворены в полном объёме.